Cristina Pedroche, obligada a disculparse por protagonizar una llamativa polémica: "Pido perdón"

Cristina Pedroche es uno de los personajes televisivos más polémicos. Es una de las celebrities más seguidas desde hace años, por lo que cualquier acto, imagen o discurso suele ser juzgado en redes sociales. Esta vez, la colaboradora ha tenido que utilizar su cuenta de Instagram para disculparse con la audiencia por la polémica que ha protagonizado a raíz de sus llamativos comentarios en 'Zapeando'.

Tanto la colaboradora como Dani Matro e Iñaki Urritia han sido muy criticados en redes sociales por los comentarios en forma de broma que hicieron tras dar una noticia sobre el alquiler de personas con sobrepeso en Japón en el espacio de La Sexta, señalando así a las personas gordas en general.

Fue Mara Jiménez, creadora de contenido en Instagram, la primera en denunciar lo sucedido y en dar voz de alarma a sus miles de seguidores después de escuchar en el programa presentado por Dani Mateo los comentarios fuera de lugar, dirigidos a las personas son sobrepeso.

"Ahora puedes alquilar gordos a 15 euros la hora. Están arrasando porque en Japón es raro ver gente obesa ¿Y para qué iba alguien a contratar a una persona con sobrepeso? La empresa además te da las ideas. Entre otras es, cuidado con esto, para ponerte a su lado y sentirte mejor contigo mismo. Te ves mejor", informó Pedroche.

Entre las risas de los colaboradores, Urrutia comentó que, según sus cálculos, las personas que se dedican a ello pueden cobrar hasta 2.600 euros al mes. "Así que si estáis trofollos menos ir a Patry Jordan y más ir a Japón. Eso sí, no vayáis todos a la vez que el avión no despega", sentenciaba. "¿2.600 euros? Después de hacer la compra a este hombre le quedarán 300 para pasar el mes", remató Dani Mateo.

En menos de 24 horas, el vídeo de la mencionada instagramer quejándose de lo sucedido obtuvo un millón de reproducciones y las críticas no tardaron en llegar a los comunicadores de 'Zapeando'. "Gordofobia en su máximo esplendor. HARTA de tener que tolerar esta basura de contenido VIOLENTO y ESTIGMATIZANTE. En vez de reíros deberíais ALARMAROS con esta noticia y ser conscientes el daño que podéis hacer a miles de personas que merecen vivir EN PAZ con sus cuerpos. ¿De verdad no sois conscientes el daño que hacéis con esto?", se quejaba Jiménez.





La disculpa de Cristina Pedroche

"BASTA. LAS PERSONAS GORDAS NO SOMOS BUFONES. NO SOMOS CARNE DE CHISTE. MERECEMOS UN TRATO DIGNO Y QUE SE NOS TRATE CON RESPETO. Esto es lo que La Sexta permite en su cadena", concluía, señalando así al programa y a la cadena en la que se emite. Asimismo, también culpa a Pedroche de mostrarse a favor de ser una mujer natural y de criticarlas por su peso.

Dado el revuelo causado, Pedroche ha querido pronunciarse en redes sociales y disculparse con la audiencia: "Qué importante es ponerse en la piel de los demás para además de respetar, entender. La vida es un camino de aprendizaje. Cada día intento ser mejor persona, más respetuosa, más tolerante, más feminista. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces tenemos más que desaprender que aprender. Y eso también es un camino largo".

"Cada día intento ir más allá, pero aún así me doy cuenta de que todavía me queda muchísimo camino por recorrer. Cosas que pienso que no tienen importancia y después hay gente que me demuestra que sí que la tiene. Por eso pido perdón a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida, dañada, dolida por mis actos, mis palabras o mi falta de ellas", se disculpaba la presentadora de 'Love Island'. "Cada día intento ser mejor y así seguiré, escuchando a todo el mundo y tratando de ponerme en su piel", zanjaba.