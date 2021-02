Cristina Pedroche se mete con Dani Mateo y le compara con Pablo Motos: "Más que tú"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Nada más comenzar el programa, los miembros del equipo se interesaron por el estado de salud de Pablo Motos, quien dio positivo por covid la semana pasada. El presentador comenzó su confinamiento al tener contacto con un positivo, pero se realizó varias pruebas en las que dio negativo.

"Pues falsa alarma. Al final a mi contacto le han hecho el PCR de confirmación y es negativo total. A mí me han hecho otra PCR, así que también soy negativo, así que, en ningún momento, hemos estado con el virus. Me han hecho también el serológico y los resultados me los dan a las tres. Pero vamos, que no he estado en contacto con el virus ni yo ni mi compañero ni nadie. Así que esta noches espero poder estar en el programa", anunció muy contento.

Sin embargo, la alegría le duró poco. Horas después de publicar el anterior vídeo en el que confiaba que podría ponerse de nuevo al frente del espacio, Motos compartió otra publicación en la que aseguró que no podría presentar 'El Hormiguero' durante unos días.

"Al final parece que esta noche tampoco podré hacer el programa... Tengo un PCR negativo y un test de antígenos negativo también. Pero, por precaución, los expertos me dijeron que me hiciese un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad. En ese he salido positivo", explicó, aparentemente apenado.

�� Últimas noticias: Pablo Motos no estará esta noche en el programa. Se encuentra bien y tendremos que esperar a mañana para conocer los resultados finales. pic.twitter.com/Ewg9eMTazD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

"Tanta confusión por lo visto se debe a que debo tener una carga viral, en caso de tenerla, tan baja que algunos PCRs se pueden interpretar como positivos y otros como negativo. Entonces, debo estar en ese límite. En caso de tener algo debe ser bajísimo. Yo voy a seguir, lógicamente, el protocolo de los servicios de salud y voy a quedarme en casa. Mañana me van a hacer otro PCR, que dicen que con ese saldremos de dudas y ya se sabrá si tengo carga aunque sea poquita o no", contó.

"Yo me encuentro perfectamente y lamento profundamente este trasiego y esta confusión. Así que espero que mañana podamos salir de dudas y, esta noche, el programa lo hará Nuria Roca que lo hace estupendamente bien", concluyó, dejando claro que Nuria Roca sería la encargada de presentar el formato durante estas semanas.

"¿Qué se sabe de Pablo Motos?"

"¿Qué se sabe de Pablo Motos? ¿Cómo está Pablo?", preguntó Dani Matro, presentador del espacio, a Cristina Pedroche. "Está bien, en su Instagram está subiendo todos los días su parte médico", le respondió la colaboradora, dejando claro que, a pesar de encontrarse bien, tendrá que seguir unos días más en casa.

"También sabemos que sabemos que es pelirrojo, que es más gracioso que tú, mejor presentador que tú... Todo eso lo sabemos", comentó Pedroche. "Todo eso lo sabemos", corroboró Mateo muy irónico. "Y también más fuerte", añadió el presentador de laSexta. "Y que se tiene que quedar en casa unos días, lo que también va a venirle bien", concluyó la colaboradores, dando por cerrado el tema.