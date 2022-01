Cristina Pardo se indigna y sale en defensa de Almeida por lo que se ve en 'Más vale tarde': "Lamentable"

Este miércoles, Cristina Pardo e Iñaki López volvieron a ponerse al frente de ‘Más vale tarde’ como cada día. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus por la llegada de la variante ómicron, dedicaron parte del espacio a la polémica protagonizada por Alberto Cubero, concejal de Zaragoza en Común.

Durante un pleno municipal, el político se refirió al alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como "cara polla". Como consecuencia, el político recibió un toque de atención e intentó justificarse. “Vamos a hablar del circo, que tenemos a veces aquí en nuestro país, en algunas instituciones, porque un concejal de Podemos en Zaragoza ha insultado al alcalde de Madrid”, comenzaba introduciendo Cristina Pardo. “De una manera lamentable y soez”, opinaba al respecto la presentadora, defendiendo así a Almeida. “En fin, esto es lo que hay”, decía para dar paso a las imágenes del momento.

Juan Echanove habla sobre el estado de salud de Antonio Resines: "Si no saliera de esto..." Juan Echanove fue a 'El Objetivo' y quiso dedicar unas palabras a Antonio Resines, quien se encuentra ingresado en el hospital tras dar positivo en coronavirus Mabel Velasco 20 ene 2022 - 10:19

"Iba a decir 'el carapolla', perdón, el señor Almeida", decía entonces Cubero, corrigiéndose en ese mismo momento tras soltar el insulto. “Iba a decirlo, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho”, reculaba el político, visiblemente alterado por recibir una bronca. “Es que hay cosas…”, señalaba Navarro. “Señora Navarro, ahí mi disculpa. Ya se lo he dicho. No tengo nada más que decir. Sí, perdón. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí”, se disculpaba muy alterado.





"¿No tienes suficientes temas en tu ciudad?"



Estas palabras han sido muy criticadas por parte del propio Almeida y de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. “A mí me parece gravísimo que un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en Común se dedica a insultar de una manera tan grave y tan grosera al alcalde de Madrid… Todos tenemos que decir ‘basta ya’. Basta a que se puedan producir y se toleren este tipo de comportamientos”, decía Almeida.

"Un insulto grave, grosero y completamente innecesario que no aporta nada a la vida política", apuntaba Iñaki López, visiblemente indignado por lo sucedido. “Estaban hablando de Djokovic además”, señalaba Pardo, dejando claro que, en ese momento, estaban hablando de un asunto que no tenía nada que ver con el alcalde de la capital. “No tenía nada que ver”, aseguraba el presentador.

“Es que, qué tiene que andar diciendo… Es que no lo entiendo ¿No tienes suficientes temas en tu ciudad?", se preguntaba la presentadora, dirigiéndose al concejal de Zaragoza. “Lo que no sé es si ya se ha normalizado un poco este tipo de comportamientos, insultos, descalificaciones constantes”, opinaba el conductor del espacio de laSexta, dado que no es la primera vez que ocurre algo así.