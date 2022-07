Cristina Pardo confiesa en qué parte de 'El Hormiguero' ha rechazado participar: "No me he visto capaz"

'El Hormiguero' no para sus emisiones durante el verano, aunque sigue en la parrilla de una manera especial. El programa de access prime time de Antena 3 está emitiendo, en los meses estivales, los mejores programas que ha dejado la temporada que concluía hace unos días. Las entrevistas a Ana Peleteiro, Dani Martín o Malú son algunas de las que hemos podido volver a ver en los últimos días.

La última noticia vinculada al programa pasa por el estado de salud de uno de sus colaboradores más conocidos, que ha tenido que pasar unos días ingresado. Marron contaba, a través de sus redes sociales, que se encontraba en el hospital y, aunque no daba demasiado detalles de lo ocurrido, aprovechaba la ocasión para agradecer su labor a los sanitarios.

Jesús Cintora arroja luz sobre por qué le despidieron de TVE: "Me contó un alto cargo del Gobierno" Ya hace un año desde que Jesús Cintora se quedó en el paro tras la cancelación de 'Las cosas claras' en TVE Redacción Digital 26 jul 2022 - 18:46

"Hay que ver lo grandes que hacen las pulseras de los festivales de verano últimamente. Solo pongo esta idiotez para darles las gracias a los sanitarios de los Hospitales de El Toyo y TorreCárdenas de Almería, tenéis una calidad humana y profesional estratosféricas (...) Para el resto: no os preocupéis, gracias a esta gente estoy perfectamente, ya os contaré en Septiembre la aventurita desde el único lado que sé hacerlo: el del humor", escribía en su perfil de Instagram.





El motivo por el que Cristina Pardo no participa en el baile de 'El Hormiguero'

Días antes de conocer esta noticia, 'Más vale tarde' se hacía eco de una fecha muy especial para el programa de Pablo Motos, sus 2.500 programas. Un hito que servía para repasar algunos de los mejores momentos de Cristina Pardo como colaboradora del programa. Tras el vídeo, con escenas de lo más variopintas y divertidas, Iñaki López sacaba el tema del baile de 'El Hormiguero'.

"Tardaste tres años en bailar 'El Hormiguero' osea que para 2025 podemos empezar en 'Más vale tarde'", apuntaba el presentador en tono de guasa. Su compañero no dudaba en contestarle, explicando por qué durante esta temporada no ha participado en el baile del programa de Antena 3. "Yo cuando quieras, el problema es que esta temporada hicieron un baile complicadísimo, ellos estuvieron ensayando tres semanas y cuando quedaba un día para empezar la temporada nos mandaron el vídeo a los colaboradores", eran las palabras de Pardo.

López, por su parte, dudaba de la dificultad del mismo y le cuestionaba a su compañera si era tan difícil como ella asegura. "Perdona, pero es horrorosamente complicado, entonces yo no me he visto capaz, en toda la temporada, porque esto me lleva mucho tiempo (refiriéndose a 'Más vale tarde'), pero a ver si la temporada que viene eligen uno más fácil, para zopencos como yo", concluía la presentadora de La Sexta. Habra que ver si en el mes de septiembre, cuando el programa vuelva con nuevos invitados, Pardo se anima y se suma a la coreografía que da comienzo, cada noche, al espacio presentado por Motos.