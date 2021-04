La corresponsal de TVE en China sufre las consecuencias de su propia noticia: "Nos dijeron que era peligroso"

El pasado domingo, China admitió que las vacunas que han desarrollado contra el coronavirus no tienen una efectividad especialmente alta y el director del Centro de Control de Enfermedades de China, Gao Fu, ha asegurado que se está estudiando la posibilidad de mezclar varias vacunas para poder aumentar la eficacia del antígeno. Un anuncio que ha sorprendido a muchos ciudadanos, entre los que se incluye la corresponsal de TVE en China, Mavi Doñate, quien ha trasladado su incertidumbre sobre qué va a ocurrir a partir de ahora. Ella misma explica que ya ha recibido la primera dosis de Sinopharm, que según investigadores brasileños, tiene una eficacia del 50,4 por ciento.

"Atención a esto", ha escrito la corresponsal en su cuenta de Twitter. "China reconoce que sus vacunas son de baja eficacia y estudia la posibilidad de mezclar la dosis. Yo me puse la primera dosis de Sinopharm el 23 de marzo y entonces nos dijeron que era peligroso inocularse otra vacuna si no habían pasado al menos seis meses. No entiendo".

"La investigaión está abierta pero yo me fío. En mi caso, aquí no me puedo inocular otras, pero prefiero esto que nada. Podría ser que evite menos el contagio, pero siempre tendremos algo de anticuerpos para que sea menos probable desarrollar la enfermedad de forma grave", escribió a continuación en respuesta a un usuario de las redes sociales. En otras palabras, la periodista, por el momento, admite que la investigación no está cerrada pero se conforma, por ahora, con generar los anticuerpos necesarios para que, en el caso de contraer la enfermedad, sea menos agresiva.

Las alternativas de China tras anunciar la baja efectividad de su vacuna

Una de las soluciones en las que ha pensado el país asiático es la de ajustar la inoculación -ya sea aumentando la dosis, el número de dosis o el espaciado entre estas- y la otra, combinando vacunas de distinto tipo de tecnología. Por el momento, China ha dado la aprobación para el uso de emergencia a cuatro vacunas para la covid-19: dos desarrolladas por la farmacéutica Sinopharm (ambas de virus inactivado), una por Sinovac (virus inactivado) y otra por CanSino (vector viral no replicante).

En el caso de la vacuna de Sinovac, se realizaron ensayos clínicos fuera de China que dejaron distintas tasas de eficacia: mientras que las pruebas realizadas en Turquía arrojaron una efectividad del 91,25%, los datos proporcionados por Indonesia apuntaron a un 65,3% y Brasil rebajó al 50,4% el porcentaje, una semana después de haber anunciado un 78 %.

Las tasas de efectividad de las vacunas de Sinopharm son de entre el 72,5% y el 7%, mientras que CanSino afirma que su antígeno tiene una eficacia del 75%