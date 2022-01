El Cordobés habla claro de lo que ocurre tras las cámaras de MasterChef: "No aprendí nada, te ponen al límite"

El torero Manuel Díaz 'El Cordobés' ha repasado esta semana su papel en el programa de cocina 'MasterChef Celebrity' y su propia experiencia tras las cámaras al ser preguntado por la polémica y el debate generado tras la muerte de la actriz Verónica Forqué. Y es que la interpreté se quitó la vida recientemente en su domicilio de Madrid en un acto que algunos de los seguidores del concurso de Televisión Española interpretaron como una consecuencia de las presiones en el programa y las críticas en redes sociales por su comportamiento.

Desde la productora del programa, Shine Iberia, ya se pronunciaron sobre la muerte de la actriz en un comunicado y han anunciado que realizarán una auditoría sobre el procedimiento del programa. “Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz”, escribía la productora en redes sociales el pasado 13 de diciembre.









El Cordobés, sobre MasterChef



Y es que hace ya varios años que el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' pasó por los fogones del reality de cocina de TVE. Al ser preguntado en una entrevista para Fórmula TV por el caso de Forqué, no ha dejado de recordar que “MasterChef no deja de ser un programa de televisión”. Además, el diestro reconoce que el objetivo del concurso es “ponerte al límite”. “Yo no aprendí casi nada, prácticamente lo que hacían es ponerte al límite, cosas que es imposible de sacar”.

Eso sí, el torero ha querido matizar que, en su opinión, no hay correlación entre lo que él vio en el concurso con los motivos de la muerte de la actriz. “Yo creo que, en un caso como el Verónica, llega a ese punto en la vida es porque viene de atrás. A veces la vida tiene cosas que no entendemos, los seres humanos somos duros y débiles al mismo tiempo, y un programa de televisión no marca eso en su vida. Si la estructura de tu vida no está bien planteada los cimientos se tambalean y, si tú vas sumando peso es un cóctel perfecto para que te desquicie. Pero no creo que un programa de televisión sea capaz de hacer eso en una persona con tantas tablas”, se sinceraba El Cordobés.

No obstante, y en consonancia con lo que ha expresado en más de una ocasión Carmen Lomana, también concursante del programa, no es un programa fácil ni mucho menos. “Ahora, es cierto que MasterChef es un programa dinámico y fuerte, hay que estar preparado para ir , no te lo regalan. Hay que estar preparado para la crítica”, se sinceraba.









Un ex guionista de MasterChef: “Es agotador”



Unas declaraciones que se parecen sospechosamente a las de un ex guionista del programa para El Confidencial hace sólo unas semanas: “Se exige al equipo subir la presión sobre un concursante hasta romperlo emocionalmente. Por eso ‘MasterChef’ es el programa de la televisión española en la que más gente llora y acaba perdiendo los nervios”, llegó a decir un trabajador del reality tras la muerte de Verónica Forqué.

“Y, si no sucede más, es porque el resto del equipo y, en especial, el jurado, están constantemente pidiendo que se baje un poco el pistón. Emocionalmente es agotador para todos”, confesaba. “Verónica era muy excéntrica y eso significa audiencia. Se la puso de capitana de un equipo para que se generase el caos e, incluso, uno de los miembros del jurado, Pepe, la apadrinó para que pasase más tiempo en pantalla. Se la llevó al límite como a todos los concursantes de su perfil”.