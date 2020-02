La contestación de Rafael Hernando que deja cortada a una periodista de La Sexta que buscaba incomodarle

El presidente de Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrecía un desayuno informativo en Madrid donde acudían los medios de comunicación, simpatizantes del PP y también grandes cargos del partido como Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel García Tejerina, Teodoro García Ejea o el presidente del partido Pablo Casado.

Hasta este evento se ha acercado Andrea Ropero, reportera del programa de La Sexta 'El Intermedio'. Ropero acudía a esta acto con dos preguntas claras, preguntar por la salida del Partido Popular de Alfonso Alonso, y también 'buscar las cosquilas' a los miembros del partido con el cartel preelectoral de Feijóo donde las siglas del PP aparecen con poco protagonista.

El corte de Rafa Hernando a Andrea Ropero

Uno de los primeros protagonistas que conseguía 'cazar' la reportera de La Sexta era Rafa Hernando, el senador del Partido Popular por Almería. Ropero comenzaba preguntando a Hernando "si había echado a Alfonso Alonso del grupo de Whatsapp de partido", pregunta que esquivaba el popular a la perfección invitándo a la reportera a leer su perfil de Twitter.

Siento mucho lo sucedido en estos días en el País Vasco y q mi amigo y compañero Alfonso Alonso vaya a dejar la política



Se pierde a una gran persona, parlamentario y político como pocos he conocido



Mi reconocimiento a su labor defendiendo la democracia y la libertad en España — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) February 24, 2020

A continuación, Ropero insistía preguntando por qué partido se presenta Núñez Feijóo, debido a lo pequeño de las siglas del PP en el cartel: "¿Usted ve aquí las siglas del PP?". En ese momento Hernando tiraba de ironía de ingenio para dejar cortada a la reportera de La Sexta: "Tampoco le veo a usted determinadas siglas, pero no pasa nada".

Andrea Ropero, molesta por recibir de su propia medicina solo podía responder un "yo no tengo siglas, yo soy periodista".

Núñez Feijóo: ¿Eso le parece que es una buena pregunta?

También tuvo Ropero tiempo para charlar con Alberto Núñez Feijóo, al que le fue con la misma pregunta del cartel, algo que al presidente de la Xunta de Galicia no setantaba demasiado bien: "¿A usted le parece que eso es una buena pregunta?,¿Alguien en España no sabe por qué partido me presento?".

También aprovechaba Feijóo para mandar un dardo a partido en el Gobierno: "El único cartel electoral que oculta las siglas es el PSOE, detrás de sus carteles está Podemos, el independentismo vasco, el independentismo catalán.., detrás del cartel del PP lo que intentaré es que estén la mayoría de los gallegos".

Sobre la salida de Alfonso Alonso, Feijóo respondía que el vasco sigue siendo un activo político no solo del Partido Popular, sino también de España. De la misma forma, afirmaba que no tiene ninguna intención de pactar con Vox en Galicia.