Feijóo, en 'El Cascabel': "El Gobierno de Sánchez e Iglesias quiere destruir la España que conocemos"

Antonio Jiménez ha entrevistado en 'El Cascabel' de TRECE a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular a las elecciones gallegas del 5 de abril. Feijóo ha explicado que "España ha iniciado una época totalmente contraria al espíritu de la Transición, una época en la que se puede decir una cosa por la mañana y otra por la tarde. Vivimos en una España en la que el presidente del Gobierno y su socio, el señor Iglesias, están en manos del independentismo vasco y catalán, y esa es nuestra España. En estas circunstancias yo tenía que tomar una decisión: o presentarme por cuarta vez o dar por cumplidas mis obligaciones".

El candidato a la Xunta de Galicia ha tenido palabras para el Gobierno central al que acusa de "pactar con un presidente independentista inhabilitado un régimen fiscal fuera de la Constitución" y de "no pagar a las comunidades autónomas la recaudación ingresada en Hacienda". Feijóo también se ha preguntado "si la lealtad al Estado es penalizada y si la deslealtad es privilegiada" porque considera que "lo que está ocurriendo es una España asimétrica de una forma obscena".

Asimismo, el presidente de la Xunta ha explicado que "el Gobierno central no defiende al Estado español porque está pactando con fuerzas que no creen en la Constitución y lo dicen claramente, con fuerzas cuyos líderes o están en la cárcel o son prófugos de la Justicia y que, además, tienen un trato privilegiado". Sobre la situación en Cataluña, el líder del PP de Galicia también ha señalado que "la Constitución no se puede negociar y el dinero del resto de comunidades autónomas no se puede dividir entre una comunidad y el Gobierno central".

Feijóo ha asegurado que están "confiados en que los gallegos elijan a alguien que les defienda, gobernaremos respetando la Constitución, el Estatuto de Autonomía, pactando con el Gobierno central cuando respete a la comunidad autónoma y denunciándolo cuando tome decisiones en contra de los intereses generales de Galicia". Por esta razón, ha afirmado que está "a disposición de los gallegos a quienes debo todo lo que tengo, que me digan ellos si quieren continuar con un gobierno estable que defienda la autonomía gallega dentro de la Constitución, la unidad de la nación y que defienda los intereses financieros de Galicia".

"Jamás había ocurrido en democracia que el Gobierno se sentase en una mesa contigo y te dijera no solo que no te va a pagar lo que te debe sino que vayas a los tribunales", ha considerado Feijóo que, además, ha explicado que "no entiendo este trato con una comunidad que ha sido leal. Podemos perder 5.000 puestos de trabajo en la industria electrointensiva, nos van a centrar la única pastera que hace pasta de papel, las conserveras no están preguntando... ¿Esto qué es? He trabajado con el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy y nunca había visto nada así".

Sobre un posible pacto con Ciudadanos, Feijóo ha explicado que tiene "las puertas abiertas a los miembros de Ciudadanos que quieran preservar la estabilidad de Galicia, que quieran evitar que el nacionalismo junto con el socialismo y el populismo no se instalen en la Xunta de Galicia y que quieran un Gobierno constitucional. A medio plazo tenemos que sentarnos con Ciudadanos para hacer un acuerdo nacional y unir el centroderecha, porque mientras esté desunido, vamos a tener al socialismo y a Podemos en la Moncloa durante varios años".

Finalmente, en lo que respecta al País Vasco, el presidente de la Xunta ha afirmado que "el Partido Popular ha sido muy generoso en el País Vasco, no sé lo que ha ocurrido porque no me corresponde a mí, pero sí saco conclusiones: Carlos Iturgaiz es una persona contrastada, con trazabilidad dentro de la política y que ha defendido a la Constitución. Lamento profundamente la pérdida de Alfonso Alonso porque ha sido un gran político, alcalde de Vitoria, portavoz brillante en el Congreso y un ministro de Sanidad que generaba consenso y que construía un Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas. España no puede permitirse el lujo de que personas como él abandonen la política", ha concluido.