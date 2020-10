El consejo de Marta Sánchez a Fran Rivera por su pulsera con la bandera de España: "Que hagan otra"

Este martes, Fran Rivera ha recibido como invitada en su sección de 'Espejo Público' a Marta Sánchez. La cantante ha asistido al plató del espacio de Antena 3 para promocionar su nuevo canción, 'Brillo'. Asimismo, durante la entrevista, ha hablado con el torero sobre su vida profesional, personal y los temas más comentados de la actualidad.

Antes de entrar en polémicas, la cantante ha asegurado que está en su mejor momento sentimental: "Estoy con una persona maravillosa y muy enamorada. He encontrado la paz que yo siempre buscaba", ha afirmado. Además, ha contado que su objetivo profesional es animar a las personas que están sufriendo el coronavirus con su música.

��VÍDEO| @Martisima_SoyYo se muestra muy enamorada de su pareja



Accede al contenido completo de la entrevista en la web del programa ▶https://t.co/Ahwoln6S4m#RiverayAmigospic.twitter.com/88K7CqL7Cx — Espejo Público (@EspejoPublico) October 6, 2020

Acto seguido, el presentador le ha preguntado por su opinión respecto a la situación política actual. "Estoy viendo cosas terribles en las redes y en la televisión, de móviles que graban peleas en el metro o de niñas ordinarísimas que insultan a unos inmigrantes. Es terrible", ha declarado la cantante, haciendo alusión al vídeo que se hizo viral de unas jovenes que agreadían a una pareja en el Metro de Madrid.

"De política he entendido poco toda mi vida, pero sería muy cobarde decir 'yo no hablo de política, yo me dedico a cantar'", ha confesado. Es por esto por lo que la artista se ha mojado y ha comentado que entiende las crispación en el mundo entero: "Lo de los partidos políticos y pensamientos opuestos es como si al fuego le echas gasolina". De la misma manera, ha revelado que su mayor preocupación, dada la situación política de nuestro país, es que su hija Paula crezca "en una España rota": "Yo lo que quiero es que mi hija tenga una España bonita, unida y con oportunidades para todos, pero con libertad".

La cantante "está orgullosa de ser española"

A raíz de este tema, Rivera ha preguntado a la cantante por su composición del himno de España. Tal y como ha reconocido, se atrevió a ponerle letra en un momento en el que añoraba mucho su "patria", ya que se encontraba en Miami. "Se me ocurrió en mi casa porque me extrañaba muchísimo que la canción de nuestra patria no tuviera letra", ha seguido explicando. "Es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y en mi carrera. Estoy orgullosa de ser española", ha desvelado, a la vez que opinaba que "la bandera que representa nuestro país no tiene la culpa de nada, es una maltratada y yo quise darle una especie de sedante".

Haciendo hincapié en la polémica de la bandera española, Rivera comentó que parece que "por decir yo soy español, estás ofendiendo a alguien". Ante su comentario, Sánchez le ha dado la razón y ha dicho lo siguiente.

"Hubo muchos años en este país en los que la bandera fue símbolo de ideología política y no se ha librado de ese mal, pero la bandera es España, no es una parte u otra. Que los que piensen así propongan hacer otra bandera, habría que pintarla de otro color, si vamos a estar toda la vida así. Es una antigüedad pensar así. Es una nostalgia absurda y dañina", ha concluido.