Las inesperadas consecuencias para Chicote tras grabar su último programa en laSexta: problemas legales

Alberto Chicote podría enfrentarse a consecuencias imprevistas tras la grabación de uno de los últimos episodios de '¿Te lo vas a comer?'. Y es que el chef y presentador del espacio televisivo de laSexta ha visitado una empresa localizada en Calahorra, La Rioja, que no ha quedado muy satisfecha con las preguntas y las imágenes que allí se grabaron.

Alberto Chicote, las latas de melva y de atún

La polémica ha ocurrido en la visita de Alberto Chicote a la empresa Conservas MIAU. Ante la visita de cocinero y al conocer el motivo de su visita desde la empresa se defendían: "¿Usted sabe cuál es a diferencia entre la melva y el atún?". Y es que Chicote venía siguiendo la pista de supuestas latas de atún que en realidad contienen melva, una subespecie del atún que está prohibido por las normas comunitarias que se etiquete como auténtico atún.





Chicote respondía así a la empresa: "Sé que no son las mismas especies y que la normativa europea y la española impiden que se meta este animal dentro de esta lata y se haga pasar por atún. Eso lo sé". Fue entonces cuando, sin cámaras, desde la empresa riojana se invitó al chef a pasar al interior de la empresa. Tras concluir la conversación que no quedó registrada por las cámaras, Alberto Chicote contó más tarde de qué habían hablado: "Me dicen que puede ser un error humano", llegó a confirmar.

Días después, la empresa se puso en contacto con el programa de laSexta para explicar que ellos no fabrican las conservas de túnidos, solo las comercializan.

De esta forma, '¿Te lo vas a comer?' siguió la pista del producto que descubrieron que viene de China y a pesar de que la empresa asegura que es atún, adjuntando un informe de Anfaco (laboratorio que responde al programa), '¿Te lo vas a comer?' aseguró que se trataba de melva haciendo un nuevo análisis con el CSIC.

Una posible demanda contra Chicote

Lejos de calmarse el asunto, desde el diario La Rioja se han puesto en contacto con la empresa de conservas que fue grabada en el programa de Alberto Chicote. La conservera no ha querido hacer declaraciones sobre el tema, pero han asegurado al diario que están "estudiando acciones legales contra la productora del programa", un resultado de las investigaciones de Chicote y su equipo que sin duda no esperaban tras grabar el polémico episodio.