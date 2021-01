Una concursante de ‘First Dates’ entra en cólera en Cuatro cuando su cita le rechaza: “¡Nadie se lo cree!”

El longevo programa ‘First Dates’ presentado por Carlos Sobera ha vivido esta semana un momento llamativo cuando una concursante del espacio de Cuatro entraba en cólera cuando escuchaba que su cita le rechazaba. Se trata de dos jóvenes, ella de nombre Esther y él de nombre Orlyan, cuyo encuentro amoroso ha terminado en uno de los momentos más virales de la semana en la televisión.

En concreto, ambos tuvieron una cita agradable hasta el momento culminante en el que Esther aseguraba, antes de la decisión final y todavía en los postres, que el joven con el que le habían emparejado no era su “tipo”. Eso sí, señalaba la chica que no creía que Orlyan fuese feo. No obstante, y como suele ocurrir en el programa de la cadena de Mediaset, es al final del encuentro cuando ambos tienen que tomar la decisión: “¿Tendrías una segunda cita?” Ha sido en ese momento cuando la joven entraba en un enfado monumental.

“No tendría una segunda cita”

“Yo realmente, ella me ha transmitido algo que me ha dejado indeciso, aunque me ha impactado”, comenzaba explicándose el joven ante la pregunta del programa. No obstante, la decisión de Orlyan era clara: no tendría una segunda cita con Esther: “Pero creo que no soy su tipo, y me lo ha dicho claro. Al decirme eso, obviamente digo que no, no voy a perder el tiempo con esto”.

Y es que el hecho de que fuera el chico el primero en contestar dejaba a Esther, sí o sí, como la rechazada de la noche. “Pues lo está diciendo para quedar bien, ¿no? Pero si ha dicho que sí tendría una segunda cita, ahora que no, te estás contradiciendo”, se quejaba la joven, aludiendo a un comentario durante la cena.

“Yo realmente pienso que no tendría una segunda cita contigo porque no soy tu tipo”, insistía el concursante.

Monumental cabreo en ‘First Dates’

“Pero esa no es tu decisión. Tú sabes que yo voy a decir que no y tú dices que no para no quedar rechazado”, comenzaba a enfadarse visiblemente la chica, que se frustraba cada vez más con la situación. Entonces, el comensal de First Dates aprovechaba para pinchar más a su cita y terminar por sacarla de sus casillas: “Me gusta este debate, la que no quiere ser rechazada eres tú”, comentaba entre risas.

“Me da coraje que digas una cosa y después otra. Yo sé que tú la tendrías conmigo, lo sé. ¿No tendrías una segunda cita conmigo? ¡Quién se lo cree eso!”, terminaba muy enfadada Esther antes de reiterar que ella tampoco tendría una segunda cita con el chico y marcharse sin apenas despedirse con dos besos. Desde luego, no triunfó el amor.