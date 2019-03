¿Con qué tema de los 90 ha emocionado Alba Reche en 'La mejor canción...'?

'La mejor canción jamás cantada' ha dedicado la noche de este viernes a la década de los 90. Entre sus actuaciones, ha destacado la de Lola Índigo, que ha interpretado el Corazón partío de Alejandro Sanz.

�� ¿Y quién me va a entregar sus emociones?

¿Quién me va a pedir que nunca le abandone?

¿Quién me tapará esta noche si hace frío?

¿Quién me va a curar el corazón partío? ��

