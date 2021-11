Una colaboradora de 'Ya es Mediodía' arremete contra una reconocida periodista: "Deja de ser prepotente..."

Es una información que ya se sabía. Alba Carrillo, colaboradora de 'Ya es Mediodía' e Isabel Rábago no pueden ni verse. Esta última ha querido hacer referencia indirecta a Carrillo a través de un artículo en un medio de comunicación. Estas eran sus palabras: "A esas personas las he sacado de un plumazo de mi vida y no volverán a entrar. Las injurias, tienen las patas muy cortas. No sé si coincidiré con ellas en un plató, yo al menos no voy a pedir el no coincidir, como al parecer algunas sí han solicitado". Además, Rábago añadía que "mi profesionalidad está muy por encima de los caprichos personales y yo nunca he jugado con el trabajo de nadie. Pero no volverán a estar en mi vida, jamás. Tampoco pienso hacer espectáculo de algo que no me merece la pena".









La reacción de la colaboradora de 'Ya es Mediodía' ha sido casi inmediata. Desde el plató, la modelo ha estallado contra Rábago y la ha calificado como "la puñales". En estos términos se refería Carrillo a la periodista: "Educación no has tenido, respeto no has tenido, no sé quién te ha engañado... ni educación, ni respeto. En lugar de escribir columnas rescribe tu libro que es infumable y no toques ni a mi madre porque a mí me duele mucho. No vengas a puñales porque voy a mordiscos".









Alba finalizaba su intervención recordándole a su examiga que bajase de su nube. "Deja de ser tan prepotente. Se más humilde porque has estado en un reality como todos los demás. Tiro la llave al mar y me olvido de todo pero si sigues hablando cojo la llave y vuelvo a abrir el candado". Sea como fuere, la polémica está servida. Queda todavía en el aire si ambas zanjarán este tema o continuará la guerra entre ambas.

El motivo por el que Alba Carrillo abandonaba en directo el plató de 'Sálvame'

Al hilo de esa pelea dialéctica entre Alba Carrillo e Isabel Rábago, recordamos uno de los momentos de la modelo en Telecinco. A finales de octubre, Carrillo abandonaba el plató de 'Sálvame'.

Alba Carrillo no estaba de acuerdo con este programa de Telecinco al decidir sentarla en el polígrafo de su madre y asegurar que no lo había pactado en su contrato: "Yo no he dicho que fuera estar. No quiero que me hagan encerronas de estas".

Esta versión, de igual modo, era desmentida por Patricia González, directora de 'Sábado Deluxe', que señalaba que estaba cerrado que Alba estuviera sentada en el plató mientras su madre se sometía al polígrafo días atrás: "Alba dijo ayer que iba a estar en el polígrafo de su madre". Esta versión ha sido también defendida por Belén Esteban.

"Hay jaleo. Tenemos movida. Ya hemos dicho que esto iba a acabar mal", adelantaba Jorge Javier Vázquez, que trataba de localizar sin éxito a Alba Carrillo por los pasillos de Telecinco sin premio. En este sentido, eran varios los colaboradores que se pronunciaban sobre la decisión de la invitada en esa noche.