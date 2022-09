Chanel desvela cuánto cobran los artistas por participar como representantes en Eurovisión

Este lunes, 'El Hormiguero' regreso a la parrilla de Antena 3 tras las vacaciones de verano con su temporada número 17. Para ello, contaron con Chanel Terrero como invitada inaugural. La cantante fue recibida como la madrina de esta nueva etapa del programa en Antena 3 y, teniendo en cuenta su reciente gran éxito, habló tanto de cómo está viviendo este momento como de su futuro laboral.

Nada más empezar la entrevista, la cantante recibió una gran sorpresa cuando Pablo Motosle entregó el doble disco de Platino por 'SloMo', dado que ya ha alcanzado ochenta mil copias vendidas. Ella se mostró tan emocionada como agradecida. Acto seguido, no dudó a la hora de hablar cómo le estaba afectando la fama, ya que, tal y como dice ella misma, es algo a lo que no estaba acostumbrada: "Todo es nuevo para mí".

"Yo soy Leo, muchas veces no tenemos un día bueno y es difícil de gestionar. Te pregunté hace unos días, Pablo, cómo haces cuando tienes un día malo y me dijiste que pensara que atender a esas personas que se te acercan significa algo bueno para ellas", apuntaba la cantante. "Llevo muchos años en el mundo del arte y sé que todo lo que sube, baja. Yo estoy disfrutando mucho de todo, como una niña, y no me preocupo porque todo esto pueda acabar", reconoce. "Mi situación actual es totalmente diferente, no es ni bueno ni malo", reconoce.

No obstante, lo que peor lleva son las noticias falsas: "Al principio me asustaba un poco porque no lo gestionaba bien. Ahora creo que nos reímos un poco en casa de esto". De la misma manera que reconoce que todavía no ha aprendido a ignorar las críticas: "Lo bueno de ello es aprender y, con cada crítica, intentar hacer la lectura constructiva".









"Si me dicen de ir a Eurovisión este año, no iría"



Aunque ahora se encuentra totalmente centrada en su trabajo: "Llevo trabajando desde antes de Eurovisión para mi disco, para mi single". "Estoy trabajando muy duro, y aprendiendo a la vez, pero lo que estoy haciendo es algo nuevo para mí, así que estoy encontrando mi sonido, estoy sintiéndome cómoda con lo que estoy haciendo", contaba Terrero tras apuntar que lo que quiere es "ofrecer lo mejor de ella a sus fans y al público".

"Esto es un regalo de mi equipo y de mí para ellos. Lo estoy haciendo a fuego lento, pero no os preocupéis, que viene ya", confirmaba. De hecho, la cantante confesó que ya tiene "terminada una canción" que, "después de pasar fiestas, no", la lanzará antes. "Mi gente, los más cercanos lo han escuchado. Es muy guay, yo creo que va a gustar", apuntaba la cantante.

Asimismo, contó que le gustaría centrar su futuro también en "hacer shows en directo, a tope": "Soy carne de directo. Me gusta ponerme a prueba, artísticamente hablando, y me veo haciendo shows en directo, probándome, creciendo como artista y haciendo cosas que nunca pensé que llegaría a hacer".

Por otro lado, también dedicó parte de la entrevista a hablar cómo revolucionó el escenario de 'Eurovisión' y respondió a todas las dudas de Trancas y Barrancas. "No te pagan por ir a Eurovisión, no hay sueldo", afirma la artista. Además, habló de cómo se vive el Festival tras las cámaras: "Mientras esperamos las puntuaciones, el alcohol es real". A pesar de que reconoce que ha sido una gran experiencia de su vida, no volvería esta año: "Si me dicen de ir a Eurovisión este año, no iría porque hay que dejar espacio a otros artistas que lo quieran vivir", admitió además Terrero.