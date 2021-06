Celia Villalobos asegura que no era la única que jugó al 'Candy Crush' en el Congreso: "Lo he visto"

'Todo es mentira', tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad, han dedicado parte del espacio a una conexión en directo con Celia Villalobos. En primer lugar, los colaboradores del espacio de Cuatro han querido poner sobre la mesa el supuestofichaje de la expolítica para eSports.

El pasado lunes, la exministra de Sanidad con el PP y vicepresidenta del Congreso de los Diputados de 2011 a 2016, anunció que sería la capitana del club de videojuegos que ella misma ha creado, Screenwolves. No obstante, resultó ser una campaña publicitaria sobre el abuso de los videojuegos y que ha terminado siendo todo un éxito, dado que revolucionó tanto las redes sociales como los medios de comunicación.

"La campaña es fabulosa y es para explicar los problemas que provoca el juego continuado. Y, tengo que confesar, que yo juego mucho. Es verdad que yo estoy muchas horas jugando con el móvil. Estoy más de una hora y más de cuatro al día jugando con el móvil", reconocía la que fue concursante de 'Masterchef Celebrity'.

"Claro que me han llamado por eso", reconoció Villalobos ante la pregunta de Marta Flich sobre si la habían seleccionado para el anuncio por "esas famosas imágenes en las que jugaba al 'Candy Crush' en el Congreso. "Por supuesto que me han llamado por eso, pero para mí lo más importante era reírme de mi misma. Porque ahora estoy en la fase de mi vida de reírme de mi misma", confesaba la entrevistada.

"En el congreso es muy habitual que la gente juegue. He visto a mucha gente jugar con el móvil", revelaba la expolítica, dejando muy sorprendidos a los colaboradores del programa presentado por Risto Mejide. "No sé si recuerdas que nos pusieron unas pantallas en el Congreso en los diferentes sitios donde nos sentábamos los diputados y ahí había muchos que, en vez de mirar el boletín oficial del estado, pues lo que miraban era el juego que estaban haciendo", recordaba.









"No te puedes imaginar la gente de mi edad que juega con el móvil"

"De pequeña, había una cosa que repetíamos muchos: 'Acusica Barrabás, en el infierno te verás'. Así que nada", respondió Villalobos cuando Flich le preguntó por los políticos que también jugaban con el móvil durante los plenos del Congreso. "No te puedes imaginar la gente de mi edad que juega con el móvil y no somos conscientes del tiempo que le dedicamos. El mundo de los gamer me ha recibido con los brazos abiertos. Son gente especial, sin prejuicios", declaraba la entrevistada para cambiar de tema.

Por otro lado, la presentadora le pregunto a Villalobos si "tenía planes para el 13 de junio". "No sé dónde voy a estar, pero desde luego en Colón, no. Lo único que les diría es que se van a otro sitio y no a colón. Está en el centro y los madrileños pasean con la bicicleta", respondió la colaboradora de 'La Hora de La 1' y 'Liarla Pardo' muy clara.