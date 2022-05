Cayetano Martínez de Irujo revela el partido político que le hizo una "tentadora" oferta y por qué la rechazó

Este jueves, Mamen Mendizábal volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'Encuentros Inesperados'. Esta vez, la presentadora se ha reunido con Gabriel Rufián, Ana Morgade, Daniel Guzmán y Cayetano Martínez de Irujo para debatir sobre la lucha de clases desde sus diferentes perspectivas. Entre tanta reflexión, Martínez de Irujo ha terminado confesando el partido político que quiso ficharlo como parte del equipo.

"Tú tendrías que estar en el Congreso", le comenzaba diciendo Rufián durante el debate. Ante esto, el hijo dela Duquesa de Alba reconoció que le gustaría meterse en política. A raíz de esto, todos los presentes sintieron curiosidad por el partido político al que querría unirse y no dudaron en preguntar, pero, al principio, él no quiso mojarse. "No lo sé. Sinceramente, no lo sé", afirmaba Martínez de Irujo.

Asimismo, Morgade le preguntó si realmente se ve "haciendo carrera política". Al jinete no le disgusta la idea, pero afirma que no ha tenido "ninguna propuesta en firme". "No me lo creo", reaccionaba Rufián de inmediato. "En firme", puntualizaba Guzmán, haciendo referencia a que Martínez de Irujo había dejado caer que había recibido alguna propuesta, aunque ninguna se llevó a cabo.

Estas palabras del director y actor de cine fueron las que provocaron que el hijo de la Duquesa de Alba se sincerase y revelase que había tenido que enfrentarse a alguna que otra "tentación". Como consecuencia, todos los invitados al programa de laSexta le preguntarons sobre qué político le había tentado con una llamativa oferta.









"Fue una cosa leve. Una tentación leve"

"No, no lo voy a decir, no se puede decir", se negaba el jinete. "Vox", especulaba Rufián. Sin embargo, Martínez de Irujo lo negó y fue entonces cuando el actor aseguró que sabía de que partido político se trataba. "Ni Vox ni Podemos", señalaba Martínez de Irujo, haciendo hincapié en que no le gusta ninguno de los dos extremos. "Bueno, no compares, ¿eh?”, reaccionaba el político.

Poco después, descartaron la opción de que se tratase del Partido Popular, por lo que los participantes del debate ya se hacían una idea y lo tenían claro. "La propuesta viene de Ciudadanos", afirmaba Guzmán. Martínez de Irujo no pudo seguir negándolo y acabó confirmando al asentir con la cabeza, mientras sonreía, que la oferta le había venido de Ciudadanos.

"Menos mal que no te metiste", opinaba el diputado de ERC. "No están en su mejor momento", añadía la cómica. "Fue una cosa leve. Una tentación leve", aclaraba la expareja de Genoveva Casanova González-Reinmann. "Pero siempre he pensado que mi posición era tan fácil de atacar gratuitamente, que yo es que no podía meterme ahí", contaba, dejando claro el motivo por el que nunca se ha atrevido a meterse en política.