Carlos Sobera revela su verdadero estado de salud en plena grabación de 'El precio justo': "Estoy fatal"

Atresmedia y Telecinco se encuentran en plena batalla por hacerse con el liderazgo. Como consecuencia, ambas cadenas no han dejado de hacer cambios en sus parrillas y de incorporar nuevos formatos, con la intención de que acaparen la atención de la audiencia. 'Pasapalabra' se ha convertido en el formato estrella de Antena 3, ya que suele ser el espacio más visto al alcanzar una media de más del 20% de share. Ante esto, Telecinco apostó por un nuevo concurso y decidieron revivir uno de los formatos más conocidos de la televisión: 'El precio justo'.

De la misma manera, el programa presentado por Carlos Sobera sustituyó a 'Sálvame Tomate' con la intención de dar el empujón que los informativos de Telecinco necesitaban para que Pedro Piqueras pudiese superar a Vicente Vallés. El informativo de Antena 3 se mantiene líder, por lo que no han logrado su objetivo.

A pesar del esfuerzo y la esperanza depositada en el concurso, su arranque no fue como se esperaba y, rápidamente, se posicionó en el punto de mira por su baja audiencia. En sus primeras semanas, el concurso marcaba en torno a un 12% de cuota y 1,5 millones de espectadores, lo que supuso una pérdida de 3,8 puntos y medio millón de telespectadores respecto a 'Sálvame Tomate'. De igual manera, 'Pasapalabra' potenció su liderazgo y creció hasta un 26" de share y 3 millones de espectadores.

Asimismo, ha provocado que Piqueras sufra una caída de audiencias con un 12,5% y 1,9 millones de espectadores, perdiendo 1,3 puntos y 200.000 personas. Incluso 'Informativos Telecinco' ha anotado su peor dato mensual en nueve años. A pesar de esto, según adelantó Bluper, Mediaset decidió mantener su apuesta y tener paciencia ante la renovación del formato presentado por Sobera.

Gracias a ello, el presentador continúa al frente del espacio y retomando las grabaciones junto a su azafata e hija, Ari. De esta manera, los espectadores podrán seguir disfrutando de la mecánica del concurso, de la complicidad entre el comunicador y la azafata, y de los divertidos momentos que protagoniza Sobera junto al resto del equipo y los concursantes.









Carlos Sobera: "¿Me puedo ir a casa?"

Este martes, el público pudo disfrutar de uno de estos momentos. Nada más presentar a los primeros concursantes, el conductor del espacio de Telecinco aprovechó para desahogarse y manifestar lo cansado que está y lo mal que se encuentra, por lo que intentó abandonar el plató y marcharse a casa a descansar.

"¿Qué tal? ¿Estáis bien todos?", quiso saber el presentador una vez los concursantes habían ocupado sus puestos. Todos coincidieron en que estaban "muy bien", lo que Sobera recibió con un "perfecto" y una petición: "Preguntadme a mí". "¿Cómo estás?", dijeron los participantes al unísono.

"Fatal. Estoy fatal. No he podido merendar, me duele una muela, tengo mucosidad. ¡Dios mío! ¡Estoy fatal!", aseguraba el presentador de Telecinco, dejando claro que no se encontraba muy bien. "¿Me puedo ir a casa?", bromeó Sobera. Ante la negativa de la dirección, el presentador se recompuso y comenzó con el programa.