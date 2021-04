Carlos Sobera la lía con una concursante en 'El precio justo' y no puede arreglarlo: "En que lío me he metido"

La tarde del lunes, 'El precio justo', uno de los programas más esperados de la cadena, ya que marca el regreso de uno de los concursos más populares de los 80, regresó a la parrilla de Telecinco. Carlos Sobera se puso al frente del formato junto a Luis Larrodera y Arianna Aragón, la azafata. Lo más llamativo de todo es que, 'Ari', es la hijastra del presentador, lo que, como ya se ha demostrado, dará mucho juego al formato.

Dada la interactividad entre el presentador y los concursantes, ambos ya han protagonizado llamativos momentos. Esta vez, fue Sobera quien volvió a acaparar la atención del espacio de manera involuntaria al provocar un incómodo momento. El comunicador intentaba arreglarlo, pero su metedura de pata se hacía cada vez más grande y optó por callarse.

El presentador dio paso a una de las concursantes, Goya. Tras su entrada a plató, Sobera la presento e hizo hincapié en su nombre, ya que le pareció muy bonito: "Bueno, Goya. Qué nombre más bonito". Sin embargo, estas palabras no parecieron agradar a la participante: "Bueno, sí... Muy bonito". "¿Cómo que te pusieron ese nombre?", se interesó el presentador, ya que no es un nombre muy común.

"No descubramos todo porque...", le contestó la participante, intentando evitar el tema, lo que descolocó al presentador. "Mi nombre es Gregoria, pero no me gusta. Entonces, pues Goya", explicó la participante, muy sincera y dejando claro que no le gusta su nombre y prefiere que se dirigan a ella como Goya.

"Vaya... Yo que intentaba... Ya lo siento", se disculpaba el conductor del espacio, consciente de que había tocado un tema que no gustaba a la concursante. "No volveré a abrir la boca, no. Última vez", insistió Sobera, mostrando así su arrepentimiento. "Ya veo yo que tú eres muy hábil", le dijo ella con una sonrisa, para dejar claro que no pasaba nada.

La metedura de pata de Sobera

El conductor del concurso, Carlos Sobera, visiblemente apurado, no sabía cómo arreglar la metedura de pata que acababa de hacer. Sin embargo, siguió hablando y solo lo empeoró: "Me gusta tú nombre de Gregoria, quiero que lo sepas. Me encanta". "¿De verdad?", quiso saber Goya, quien estaba muy sorprendida.

"Yo he tenido cuatro novias y ninguna se llamaba así. Fíjate", aseguró Sobera entre risas, provocando que el plató se inundase de carcajadas. "En que lío me he metido", reconoció el presentador. A pesar de su broma, Goya pareció tomárselo con humor y no tuvo contener la risa. Asimismo, ella decidió seguirle el juego al comunicador.

"Carlos, eso ha sido porque no me conociste a mí la primera", le respondió Goya. "Seguro. Si te llego a conocer, vamos...", reconoció Sobera para seguir el tono de la conversación. "Ari, tápate los oídos, que esto luego lo cuentas en casa y tenemos un lío", pidió el presentador a la azafata de 'El precio justo', ya que es su hija y se cuenta todo con su madre, actual pareja de Sobera.