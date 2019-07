Cambio en la vida de los concursantes de Supervivientes: de los problemas de salud a los lujos de Omar Montes

'Supervivientes' es el reality show más duro que se realiza actualmente en España, exponiendo a todos los famosos a unas condiciones nada fáciles para vivir. Por ello, es habitual ver como el médico acude a la isla para atender a los participantes ya sea por problemas de tensión o cosas más graves. Además, puede ser que algunos concursantes también tengan que llegar al punto de abandonar, ya que su salud no les permite permanecer más tiempo en Honduras. Sin embargo, cuando vuelven a España esto no se acaba, ya que su cuerpo está débil y totalmente desequilibrado, lo que les genera muchos problemas.

En esta edición, han sido tres de los concursantes los que han tenido que abandonar el concurso por problemas médicos: Violeta no pudo permanecer más tiempo debido a su vesícula, ya que en Honduras no disponen de los medios adecuados para tratarlo; Colate, por otro lado, sufrió un accidente durante una de las pruebas, dañándose una clavícula y teniendo que regresar a España; la última fue Isabel Pantoja, que debido a unos alarmantes niveles en sangre tuvo que ser separada del concurso. Aun así, el resto de supervivientes que han llegado no están mucho mejor.

Violeta no mejoró cuando llegó a España, e incluso tuvo que acudir una noche de madrugada al hospital de urgencia, probablemente porque su vesícula está dándole más problemas de los necesarios. El ganador del concurso, Omar Montes, también pasó un mal rato una vez aterrizado en España por algo que es bastante común: comer mucho de golpe. Cuando acudió a la televisión lo explicó: “me he comido media caña de lomo y estoy algo fastidiado”.

La última en sufrir las consecuencias de la dureza del concurso ha sido Chelo García Cortés ya que, además de perder 14 kilos en 'Supervivientes', anteriormente había perdido más peso, por lo que hacen un total de 34. Chelo se había puesto en manos de una doctora experta en nutrición y ahora ha tenido que acudir al hospital, donde le han mandado hacer rehabilitación. Aun así, quiso aclarar que “no es nada grave”.

Todo esto contrasta con la felicidad del ganador de esta última edición: Omar Montes. El jueves pasado, tras tres meses de superviviencia, los finalistas llegaron en helicóptero a las inmediaciones de Mediaset y vivieron intensamente su gran noche. La final fue la más disputada ya que no había ningún claro favorito. Albert, Mahi, Fabio y Omar podrían optar a alzarse como ganador del programa y conseguir el ansiado premio de 200 mil euros. Sin embargo, tras varias pruebas y asaltos, el flamante ganador de esta edición no fue otro que el ''iluminati'' Omar Montes, el favorito también para Isabel Pantoja.

Cinco cías después del final de una de las experiencias más intesas de su vida, la vida de los concursantes ha cambiado mucho, especialmente Omar, que ha renovado su imagen y está disfrutando la vida a ''cuerpo de rey''. De hecho, la última polémica que rodea al joven se debe precisamente a la inversión que está haciendo con el premio de Supervivientes. Omar no está escatimando en nada, ni en gastos ni en invitaciones con su círculo más cercano.

La pasada tarde se le cuestionó el colgante de oro y diamantes con el que apareció en el programa de tarde de Telecinco que está valorado en 100.000 euros, hoy se han viralizado las publicaciones que el cantante ha compartido en su cuenta oficial de Instagram donde aparece con Albert, compañero de edición del reality, de compras en una de las tiendas de lujo más famosas de la capital madrileña.

En las instantáneas se les ve probándose ropa y todo tipo de complementos. Ambos se decantaron por unas gorras de marca cuyo precio ronda los 300 Y 400 euros.

El propio Omar Montes, ante la oleada de comentarios recibidos ha querido explicarse: "Llevo 4 años trabajando en la música y he ganado bien. El colgante ya lo tenía antes de entrar". Y respecto a su hijo asegura que "solo dije que ayudaban a contribuir, pero a mi hijo nunca le ha faltado nada". Y es que recordemos que Montes tras alzarse con el triunfo agredeció a la audiencia el premio y el ayudarle a ''contribuir a que su hijo coma''. De ahí, que la misma audiencia y fans que le votó para ser el Superviviente 2019 no se entienda el derroche de marcas y compras que está haciendo a las pocas horas de salir del concurso del que supuestamente ''habría ordenado prioridades, valores, aprendiendo a vivir con muy poco, enfatizando que lo más importante es la familia, la salud y el amor''.