El cambio que Telecinco ha preparado para 'Sálvame' tras el fallecimiento de Mila Ximénez: "Con su nombre"

Telecinco ha tenido que hacer frente en esto últimos dos días a una de las situaciones más complicadas de la historia del programa, después de que el pasado miércoles se confirmase el fallecimiento de la periodista y componente del programa, Mila Ximénez. En este sentido, el día de su fallecimiento Telecinco decidió alterar su programación para hacer un especial de 'Sálvame' para recordar la figura de la histórica periodística. En esta dirección las emociones y los recuerdos inundaron el plató de Mediaset.

Pero este jueves, las emociones han continuado y también los recuerdos hacia la que ha sido una de sus compañeras más importantes durante todos estos años que el programa lleva en la parrilla de Mediaset.

El programa se ha despedido con un gesto precioso que ha provocado que varios componentes del equipo saliesen a la azotea de Mediaset para despedirse lanzado un conjunto de globos amarillos en forma de M, que han sobrevolado la ciudad de Madrid en recuerdo a la periodista.

Pero, también se ha dado a conocer la decisión que ha tomado Telecinco para recordar siempre la memoria de la presentadora, a través de un detalle que acompañarán a los colaboradores y a todo el equipo de 'Sálvame' cada vez que entren en el plató. En este sentido, Belén Esteban y Kiko Hernández han destapado un mural dedicado a Mila y en el que se puede leer 'Plató Mila Ximénez', nombre que a partir de hoy ha adquirido el espacio donde cada tarde se graba el programa.

Alba Santana recuerda en directo a su madre

Tan solo unas horas después de despedir definitivamente a su madre, Alba Santana ha sacado fuerzas de flaquezas para entrar en directo en 'Sálvame' agradeciendo el cariño y el apoyo que han recibido en los últimos días desde que su madre entró en su etapa más crítica. "Era una loquita maravillosa, me quedo con esa definición" comentaba Alba muy orgullosa refiriéndose a su madre.

Aunque siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano mediático a pesar del foco que protagonizaba su madre, Alba asegura que no quiere perder el contacto con los colaboradores de 'Sálvame' a los que quiere mucho. "No voy a muchos eventos públicos, he estado en la sombra pero a partir de ahora, cuando haya algo para mamá, a lo mejor me cojo un vuelo para venir a veros, sé que a ella le hubiese gustado", ha explicado Alba durante la llamada en la que ha emocionado a los compañeros y amigos de su madre.









Agradecida por la compañía que le han hecho a su madre en los últimos años en los que ella ha estado viviendo en Ámsterdam, Alba reconoce que siempre ha estado muy tranquila porque sabía que su madre no estaba sola: "Yo tenía siempre clarísimo que erais su otra familia, me reconfortaba todo lo que la acompañabais. Muchas gracias a todos, de corazón".