Bunbury en 'La Hora Musa': "¡Qué alegría poder hacer música en directo en televisión!"

Desde hace una semana, la música en directo ha vuelto a la televisión pública en 'La Hora Musa', en La 2. Este martes, Enrique Bunbury ha sido el protagonista central del programa presentado por Maika Makovski. El cantante zaragozano ha ofrecido un mini-concierto con canciones como La hora correcta, Cuna de Caín, Más alto que nosotros solo el cielo o Héroe de leyenda, como guiño al grupo con el que se dio a conocer, Héroes del silencio.

El artista, además, ha querido ensalzar el regreso de la música en directo a la televisión: "¡Qué alegría poder hacerlo, parecía que no iba a ocurrir nunca más!"

Este hecho ha sido también celebrado en redes sociales por los espectadores del programa, que añoraban este tipo de espacios en televisión desde los tiempos de 'Música sí' o 'Aplauso'.

No termino de acostumbrarme a ver música en directo en televisión

¡Bravo @LaHoraMusaTVE! #LaHoraMusa2 — Helga Melgarejo de Ibarra (@HelgaMdeIbarra) 9 de octubre de 2018

Además de a Bunbury, el programa ha contado con el cantaor flamenco Miguel Poveda, quien ha interpretado desde la azotea de las instalaciones de 'La Hora Musa' en Barcelona, precisamente la ciudad que vio nacer a este artista.

Jorja Smith también ha visitado el espacio de La 2. Se trata de una joven cantante británica que se mueve entre el soul y el R&B. Asimismo, ha actuado en directo el grupo The Lemon Twings con su tema Go To School, después de recibir elogios de artistas de la talla de Elton John, Alice Cooper o Arctic Monkeys.