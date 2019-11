La broma de Paz Padilla que ha enfurecido a todo 'Sálvame' y que ha acabado con final inesperado

Se sabe cómo empieza un programa de 'Sálvame' pero nunca se sabe cómo se va a acabar. El programa es una caja de sorpresas y las espontaneidad de sus colaboradores hace que todo sea impredecible. No se sabe muy bien cómo ha empezado esta broma, pero ha acabado peor de lo que se esperaba. En un forcejeo entre Paz Padilla y Kiko Hernández para conseguir unos papeles, la presentadora ha terminado en el suelo.

María Patiño, muy asustada, ha empezado a increpar a la presentadora que le estaba haciendo daño a su compañero, pero Paz ha hecho oídos sordos y ha comenzado su propio show. “Tengo que ir al médico, me he roto el dedo”, ha empezado a decir. El director, David Valldeperas, también se ha preocupado por lo que estaba ocurriendo: “Quién te ha roto el dedo?”. “Kiko Hernández”, ha contestado. “Pero eso duele un montón”, ha apuntado Patiño. “Pero horroroso, llevadme al médico”, ha alcanzado a decir. Pero lo mejor ha llegado después, cuando de repente se ha desmayado en el suelo.

Un desmayo que no ha sido real ya que en seguida ha empezado a reírse a carcajadas tras haber conseguido engañar por completo a sus compañeros. “Ay, no Paz, por favor. Vete a la porra. ¿Sabes lo que te digo? Estoy harta, estaba sufriendo”, ha dicho María al darse cuenta de que todo se trataba de una broma. Pero parece ser que lo que empezó siendo una broma ha acabado peor de lo que se esperaba ya que ha compartido una foto en sus redes sociales en la que aparece con la mano vendada, eso sí, sin ningún tipo de descripción y sin explicación alguna, por lo que no se puede asegurar que se haya lesionado de verdad.