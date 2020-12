El boicot en pleno directo a una reportera que no todos han visto: "Miedo"

Los directos de televisión son momentos en los que puede ocurrir de todo. Y hablamos de literalmente cualquier cosa. Buena prueba de ello ha sido una de las conexiones que se ha realizado en los informativos de laSexta en la que un inesperado detalle ha captado la atención de muchos usuarios, aunque no todos lo hayan podido ver.

La reportera de laSexta que ha visto su conexión en directo frustrada

Demos un poco de contexto. Clara Pazos, reportera del informativo de Atresmedia se encontraba en un centro comercial de Sevilla. Desde allí se disponía a narrar cómo serán los horarios de apertura de estos establecimientos que albergan tantos pequeños comercios para estas Navidades.

Fue justo en el momento en el que Pazos se encontraba narrando los detalles de la apertura de los centros comerciales, cuando un hombre y un joven, quizá padre-hijo (aunque este extremo no esté confirmado), se movían en dirección hacia una de las tiendas. La reportera de laSexta le daba paso a su compañera Cristina Villanueva, que se encontraba en plató y justo entonces, la misteriosa pareja del fondo daba marcha atrás.

Casi como si sus vidas se hubiesen rebobinado, la extraña dupla caminaba en sentido contrario al camino que ya habían recorrido, despertando la curiosidad de quienes por allí paseaban y, por supuesto de las redes, que no han tardado en elaborar las más locas y disparatadas teorías al respecto.

Las redes apuntan al cine: "Matrix, Nolan..."

Una de las teorías más repetidas, sin duda, ha sido la de relacionar el momento con películas de ciencia ficción. No ha faltado quien he querido recordar la película de los hermanos Wachowski, hablamos de Matrix. La relación se encuentra en el argumento de la cinta que no duda en poner en entredicho el mundo en el que viven sus personajes que estarían en realidad viviendo una simulación similar a la que parecerían haber roto la pareja del reportaje.

Se ha roto Matrix en directo �� pic.twitter.com/EJ9hPA6JTe — Otto Más �� (@sanottomas) December 13, 2020

"Se ha roto Matrix en directo".

Más troleos así en TV, por favor. Son necesarios. https://t.co/BipLCxNQl7 — lvg �� (con anticuerpos IgM, pero sin IgG��❌) (@lvalladaresg) December 13, 2020

"Más troleos así en TV, por favor. Son necesarios".

Y es que si alguien habla de ciencia ficción, no es de extrañar que también se hable del director Christopher Nolan. Ya en películas como 'Interestellar' se atrevió a jugar con las leyes de la física, el espacio-tiempo y los cerebros sudorosos de sus espectadores, pero es 'Tenet' el largometraje con el que más se compara este peculiar momento en los informativos de laSexta.

Y otra vez más, esto es mejor que Tenet. https://t.co/qXB7E5cmUn — Zatanna�� (@Coldest_Winterr) December 13, 2020

"Esto es mejor que Tenet".

Lo que no ha faltado en este peculiar momento en directo ha sido el buen rollo y los memes: