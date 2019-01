‘Bird Box Challenge’, el reto viral tan peligroso que Netflix ha pedido prohibir

Netflix ha estrenado con éxito "A ciegas", una película protagonizada por Sandra Bullock que se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la plataforma de pago. La cinta cuenta la historia de una mujer y sus dos hijos que buscan desesperadamente el modo de salvarse de una presencia invisible que ha llevado al suicidio a casi toda la sociedad. Para ello, en algunas escenas tanto la protagonista como sus hijos se tapan los ojos con una venda para no seguir el mismo destino que la mayoría de la población.

El problema del éxito ha llegado con el nuevo reto viral que triunfa en las redes sociales, el #BirdBoxChalleng. El reto consiste en eso: hacer todo tipo de actividades sin ver. Algo que puede ser muy peligroso. Algunas situaciones se han hecho en tono de comedia, como cuando el presentador Michael Strahan intentó pintarle los labios a ciegas a Sara Haines en el programa "Good Morning America". Pero el fenómeno comienza a irse de las manos: una youtuber pasó 24 horas con los ojos vendados y otras personas intentan llevar a cabo situaciones de riesgo en la misma situación.

Ante esta situación, ha sido Netflix quien ha publicado un mensaje en sus redes sociales pidiendo que se frene el #BirdBoxChalleng. “No nos podemos creer que tengamos que decir esto, pero: por favor no os hagáis daño con el reto de Bird Box. No sabemos cómo empezó, agradecemos el cariño, pero Boy y Girl [en alusión a los personajes de la cinta] solo tienen un deseo en el 2019 y es que no terminéis en el hospital por culpa de los memes”, han escrito en su cuenta oficial.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.