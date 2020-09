Bertín Osborne rompe su silencio y habla alto y claro sobre Enrique Ponce y Ana Soria

Bertín Osborne ha estrenado este miércoles nuevo programa en Canal Sur con polémica. El presentador no ha dudado en cargar contra el torero Enrique Ponce en los primeros minutos del espacio 'El show de Bertín' por dejar a su mujer, Paloma Cuevas, para iniciar una nueva relación con Ana Soria, 26 años más joven que él.

"Uno tiene que ser un caballero y tienes que arreglar las cosas en tu casa", ha dicho Bertín. Además, el cantante ha acusado a Enrique Ponce de haber "humillado" a su mujer con toda la suma de acciones que ha ido protagonizando el torero en estos últimos meses. "No puedes humillar a una mujer que lleva contigo más de veinte años y con la que tienes dos hijas. No puedes saltarte a la torera la relación que has tenido con alguien que se ha comido tus cornadas, tus marrones y tus malos ratos. Arregla la situación en tu casa, queda como un señor y, después, vete a hacer lo que quieras y a pintar 'corazoncitos' en el ruedo", aseguró Osborne, recibiendo el aplauso del público que estaba en el teatro viendo el programa.

No es la primera vez que Bertín Osborne hace referencia a esta mediática ruptura. En el primer programa de "Mi casa es la tuya", en la que contó con Lydia Lozano como primera invitada, no dudó en asegurar que la noticia del fin de esta relación le había provocado "mucha pena y mucha tristeza".

ASÍ ES EL NUEVO PROGRAMA DE BERTÍN OSBORNE

"El show de Bertín" ha supuesto el regreso del cantante a la televisión pública andaluza tras once años de ausencia. Bertín no va a esta sólo en este espacio, ya que también está acompañado de un equipo de colaboradores compuesto por Vicky Martín Berrocal, El Sevilla, el deportista Cisco García, la rejoneadora Lea Vicens y el chef Ale Alcántara, entre otros.

Cada semana, Bertín contará con la visita de un rostro muy conocido por el público, del que no se sabrá su identidad hasta que haga su entrada en el plató. El invitado o la invitada estrella charlará con Bertín y será objeto de las singulares preguntas y juegos propuestos por los colaboradores. En este primer programa, la invitada sorpresa ha sido Anne Igartiburu.

¡@anneigartiburu_ es la primera invitada del programa! Estamos encantados de estrenar contigo ❤️#ElShowDeBertín ⭐️ pic.twitter.com/9oCaHG0k4x — El show de Bertín (@elshowdebertin) September 16, 2020

En las labores de presentación, Bertín contará con la ayuda de la empresaria y diseñadora Vicky Martín Berrocal, que hará de contrapunto perfecto en determinadas secciones del programa, como es el caso de "El Tercer Grado", donde las preguntas más indiscretas verán la luz de la mano de la colaboradora. Otro rostro habitual será el de "El Sevilla", quien se ha propuesto encontrar al nuevo Bertín Osborne y cada semana nos presentará a sus candidatos a tan peculiar reto.

Todo el mundo deja una huella en Internet y Cisco García, conocido tenista en silla de ruedas, será el encargado de demostrarlo rastreando el pasado de los invitados y recordando algunos momentos clave en sus vidas.

El programa también contará con la presencia de Ale Alcántara, el chef gaditano que conquistó al mismísimo Obama durante su visita por Andalucía. Alcántara retará a Bertín y a sus invitados a preparar platos típicos andaluces con técnicas de vanguardia y alta cocina.