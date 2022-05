Bertín Osborne explica la curiosa anécdota que tiene del día que conoció a Julio Iglesias: "Yo era un niño"

El artista y presentador español, Bertín Osborne, ha recibido en los últimos días, en su programa 'El show de Bertín', a Julio Iglesias Jr, hijo del también cantante Julio Iglesias e Isabel Preysler.

En este sentido, como es habitual en este tipo de entrevistas, Bertín Osborne ha recordado alguno de los momentos más curiosos de su pasado con personas del círculo cercano del invitado, en este caso Julio Iglesias Jr.

En relación con su padre, Bertín Osborne recordó el momento en el que conoció al veterano artista: a comienzos de los años ochenta, cuando el propio Bertín Osborne buscaba hacerse un hueco en el mundo de la música.

Tras reconocer que Julio Iglesias ha rechazado ir al programa de Bertín Osborne porque se conocen muy bien, el presentador contaba la anécdota: "Yo conocí a tu padre antes de que yo fuera cantante. Me llamaron cuando yo cantaba con un grupo de amigos míos y entonces Alfredo Frailes, por aquel entonces su mánager, me dijo que fuese a su oficina. Yo no sabía ni quién era y cuando abrí la puerta me encontré a tu padre -Julio Iglesias- sentando en una mesa (...) Me hizo un interrogatorio. Fue una cosa muy graciosa porque me hizo un interrogatorio que parecía la Policía. Yo era un niño, tenía poco más de 20 años. Fue muy gracioso".

Julio Iglesias es uno de los artistas más importante de la música española en el siglo XX. Sus seguidores esperan con muchas ganas su regreso a nuestro país, después de haber superado la dura pandemia que paralizó el sector de la música casi al completo.

En su última entrevista con Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', el artista reconoció que siente mucho cariño por nuestro país: "Yo siempre estoy en España, todos mis recuerdos nacen en España. Yo estoy en un lugar en el que pensé que era el mejor para mi carrera, pero España está siempre presente".

Hace menos tiempo, Julio Iglesias volvía a atender la llamada de COPE para participar en el programa especial que 'El Partidazo de COPE' dedicó a Pepe Domingo Castaño, con motivo del lanzamiento de su libro 'Hasta que se me acaben las palabras'.

Ahora mismo, Julio Iglesias sigue viviendo en Miami, donde ha fijado su residencia desde hace unos años. Esta parte de Estados Unidos también es importante para el otro protagonista de esta historia, Bertín Osborne, ya que fue allí donde hizo, hace mucho tiempo, sus pinitos como actor de telenovelas.

"No había visto en mi vida una telenovela, pero vivía en Miami y estaba tieso, no llegaba a fin de mes. Un amigo mío me dijo que nos habían llamado de Televisa para hacer una telenovela, pero no sabía que eran tan largas, a los tres meses le dije al director si me podía matar, conseguí que me despeñaran con un coche por un acantilado. México es el país más mágico del mundo", explicó el propio Bertín Osborne en su última visita a 'El Hormiguero'.