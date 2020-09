Belén Esteban fracasa con su último negocio: velas a 39 euros

Belén Esteban no ha hecho un buen negocio con su última iniciativa empresarial. La colaboradora de "Sálvame" estrenó en el mes de febrero una nueva web donde tenía previsto vender elementos de decoración del hogar. La primera apuesta fueron tres velas aromáticas con un diseño muy cuidado y elegante. Pero el resultado comercial no ha sido el esperado.

Belén iniciaba el mes de febrero su andadura en este nuevo campo con la idea de ampliar la lista de productos a la venta. Las velas eran un buen baremo para descubrir si la 'princesa del pueblo' tenía el tirón suficiente para conseguir un elevado número de ventas. La propia Belén aparece en cada una de las fotografías de promoción y también en los vídeos publicados. Incluso, se abrió una cuenta propia de Instagram para reforzar su difusión y mandó ejemplares de sus productos a diferentes celebridades para que le hiciesen publicidad en redes sociales como Carlota Corredera, Raquel Bollo o hasta la mismísima Dulceida.

Sin embargo, siete meses después el resultado no ha sido el esperado. Las velas no se han vendido al ritmo que se esperaban y la colaboradora de "Sálvame" ha tenido que ir rebajando el precio de las mismas. De hecho, quizá ha sido su coste lo que ha impedido que el número de ventas alcanzara un nivel satisfactorio. Y es que las velas arrancaron su andadura comercial con un precio de 35 a 39 euros. Un altísimo coste que, probablemente, muchas personas que aspiraban a tener las velas de Belén en su casa no podían asumir.

A comienzos del mes de marzo, con motivo del confinamiento por la Covid19, las velas empezaron ya con descuentos promocionales del 10% para "hacer más amenos estos días en casa". Ahora, seis meses después de ponerse a la venta, los tres modelos de vela ya están rebajadas a casi dos tercios de su valor inicial: las de 39 euros ahora se pueden comprar por 14,99 euros, mientras que la de 35 vale ahora 10,99. Un precio de saldo que puede dejar en jaque la expansión de esta área de negocio para Belén Esteban.

