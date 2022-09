La azafata de 'La ruleta de la suerte' frena a una concursante por lo que hace en directo: "Para ya"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido una concursante quien ha protagonizado un llamativo momento y que ha dejado a Laura Moure totalmente sorprendido. Como es habitual, nada más comenzar el concurso de Antena 3, dieron paso a los concursantes, quienes se presentan antes de ocupar su puestos tras el marcador.





"A mí me da cosa"



"Hola, soy Aroa. Vengo de Valencia, pero soy de Cuenca. Soy arquitecta, pero mi verdadera pasión son los animales, así que he empezado a estudiar auxiliar de veterinaria. Estoy muy contenta", contaba la concursante. Normalmente, los participantes pasan unos minutos con el equipo del programa antes de empezar, por lo que cuando graban ya se conocen un poco.

Es por esto por lo que el presentador sacó a la luz una de las habilidades de la concursante. "No sé si quiero ver una de las cosas que Aroa hace muy bien. Una de sus habilidades", señalaba. "Yo sí", pedía Laura Moure. "Igual no la quieres ver, eh", le advertía Fernández a su compañera. "¿Qué es?", preguntaba la azafata muy intrigada. "Nada. Me disloco los pulgares", contaba ella, mientras hacía una demostración.

"Ay, pero eso no es una habilidad. Es que... ¿Qué te pasa?", reaccionaba Moure. "No lo sé. No tiene mucha utilidad, pero ahí está", respondía la concursante. "No tiene mucha utilidad no. ¿Tú qué haces? Me disloco los pulgares. Pensaba que iba a ser un poco más, pero ni tan mal", opinaba el conductor del espacio. "Y no te duele, ¿No?", quiso saber Moure. "No", aseguraba Aroa, mientras seguía mostrando a cámara como movía sus dedos. "A mí me da cosa. Ya, para ya", le pedía la azafata, mientras le cogía de las manos para pararla.