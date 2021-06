La azafata de 'La Ruleta' confiesa el toque de atención que le dio Jorge Fernández tras las cámaras

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez ha sido la azafata de 'La ruleta de la suerte' quien ha protagonizado un llamativo momento junto al presentador, ya que ha desvelado el toque de atención que recibió de su compañero fuera de las cámaras. Todo ha sucedido a raíz de un panel cuya pista era: "Te sientes de otro planeta". Tras varios intentos, Violeta se hizo con la respuesta correcta: "Si dices chachi piruli y te miran raro".

"Hombre, es que decir ahora chachi piruli... ¿Verdad?", cuestionaba el conductor del espacio de Antena 3. "Yo lo digo", decía entonces la concursante, dejando muy sorprendido al presentador. "¿Tú lo sueles decir?", volvió a preguntar Fernández muy intrigado. "Yo lo digo, es que soy muy antigua", se justificaba la participante que se había hecho con la victoria y 300 euros.





"Tú me lo has corregido"

"Compi", decía entonces Laura Moure para llamar la atención del comunicador. "Esa era yo, tú me lo has corregido", confesaba entonces, dejando claro que fue el presentador quien hizo por cambiarle esa expresión. "Eras tú, es verdad", reconocía Fernández. "Claro, que me decías '¿Por qué dices chachi?'", recordaba la azafata del concurso.

"Bueno, pero tú decías chachi solo", le defendía el presentador, aunque ya le había logrado corregir la expresión. "Es que si no me salían palabras más...", explicaba Moure, refiriéndose a que le salían palabras malsonantes. "Pero piruli nunca decías, decías chachi", explicaba el comunicador. "Creo que no, pero alguna vez lo intentaba a ver si así...", señalaba Moure.

"Empecé a decir fantástico, maravilloso, divino...", contaba la azafata. "Era sinónimo de eso, maravilloso, divino... Digo era porque es de hace mucho tiempo", explicaba el conductor del espacio. "¿Tú dices chachi piruli, Violeta? ¿Y te miran raro como dice el panel?", quiso saber el presentador para no quitar protagonismo a los concursantes. "Mis amigos y mis amigas ya me conocen, así que no pasa nada. Están acostumbradas", zanjaba ella.