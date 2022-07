La azafata de 'La ruleta de la suerte' alucina y contradice a una concursante por lo que dice: "¿Cómo?"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido Laura Moure quien ha protagonizado un llamativo momento junto una concursante. Los participantes se encontraban jugando para resolver el panel de 'Noticias amables'. Después de destapar varias de las vocales y consonantes, Paola ha dado con la respuesta correcta: "Abre el primer cine para perros en Manchester". Como consecuencia, ha logrado sumar 100 euros más en su marcador.





"¿Tú cómo lo ves?"

"Ay, qué guay", exclamaba la concursante sobre la noticia de la solución. "El primer cine para perros en Manchester. Ante estas cosas, siempre le pregunto a Laura porque siempre ha tenido perritos", señalaba Jorge Fernández. "¿Vosotras pensáis, tanto Paola como Laura, que un perro se va a ir al cine y va a estar mirando durante dos horas la pantalla?", quiso saber el presentador.

"Sí", respondía Paola. "¿Cómo que sí?", reaccionaba la azafata de 'La ruleta de la suerte' sin dar crédito. "Mi perro se queda embobado viendo películas. Es una pasada", contaba la concursante. "¿De verdad? Pero será contigo cerca...", le cuestionaba Moure, ante lo que ella asintió. "Si le dejas en el cine de perros y tú te vas, el perro no ve nada", le corregía la comunicadora. "No, no. Que me acompañe a mí", reculaba la participante.

"Hombre... Claro. Un cine para perros... ¿Tú cómo lo ves?", preguntaba la azafata poco convencida a Paula. "¿Sin acompañante? Ostras...", respondía la concursante, terminando dando la razón a Moure. Sin embargo, el conductor del espacio de Antena 3 les corrigió y apuntó que se trata de un cine cuyo objetivo es que puedan ir los dueños con sus perros. "Pero a mí se me hace raro que un perro se quede ahí dos horas", insistía Fernández. "Entonces, ¿Es un cine normal al que se puede ir con los perros?", preguntaba la azafata algo confusa, ante lo que el presentador asintió.