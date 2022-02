Ayuso corta en seco al presentador de 'laSexta' Iñaki López: "Lo agradezco, ahora bien..."

Isabel Díaz Ayuso es una líder política que acostumbra a contestar a los usuarios de las redes sociales. Este ha sido el caso del fin de semana cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cortado en seco a un presentador de televisión tras recibir críticas sobre uno de sus proyectos estrella: hablamos del Hospital Enfermera Isabel Zendal.

El pasado sábado la presidenta de la Comunidad de Madrid comentó a través de su cuenta de Twitter personal su intención de ofrecer ayuda al Gobierno: "Ofrecemos al Gobierno todos nuestros centros hospitalarios y en especial el Zendal, para atender cualquier necesidad que precisen los ciudadanos procedentes de Ucrania. Construido junto al aeropuerto, el Zendal tiene disponibles 700 camas en 48 horas, 1.000 en una semana".





El rifirrafe entre Ayuso e Iñaki López

Esto generó numerosas interacciones entre los usuarios de la red social entre los que apoyaban esta medida o los que aprovecharon para criticar el proyecto del Hospital Isabel Zendal. Entre las personas que contestaron el tweet de Isabel Díaz Ayuso destacó un mensaje del periodista Iñaki López, presentador del programa Más Vale Tarde. En su mensaje, el que fue nueve años presentador de La Sexta Noche ironizó que era un "fantástico ofrecimiento", pero aprovechó para criticar que no servirá para las personas que necesiten un quirófano porque estas instalaciones no disponen de ninguno.

La conversación no se quedó ahí. La presidenta replicó a Iñaki López y agradeció que destacase que el ofrecimiento de los hospitales era "fantástico". Además, aprovechó para reprochar que "quien crea que las UCIS, las UCRIS y el estupendo personal sanitario no son útiles, sabrá de crítica política pero no de atención hospitalaria".

Agradezco que califiques de “fantástico” el ofrecimiento en este y resto de hospitales.



Ahora bien: quien crea que las UCIS, las UCRIS y el estupendo personal sanitario no son útiles, sabrá de crítica política pero no de atención hospitalaria. https://t.co/GGKtEGlvHY — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 27, 2022





El hospital Isabel Zendal generó una gran crítica por parte de la izquierda tanto de la Comunidad de Madrid como del Gobierno de España. Sin embargo, ha sido fundamental durante toda la pandemia para tratar a los pacientes covid y realizar la vacunación masiva a la población madrileña.

Ahora además, se ofrecen estas instalaciones para consolidar la línea de apoyo de España al pueblo ucraniano tras el inicio de la invasión por parte de Putin. Después del quinto día desde la primera ofensiva rusa, miles de ciudadanos ucranianos han abandonado el país por miedo a la guerra. Ucrania ha recibido ayuda militar por parte de los países occidentales, pero no cuentan con el apoyo de militares por parte de estos territorios.





Desde España se han enviado 20 toneladas de medicamentos y material sanitario por un valor de más de 150.000 euros. "España, como pueblo de fuerte raigambre solidaria, es extraordinariamente sensible al profundo sufrimiento de la población ucraniana", destacó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que manifestó que este envío muestra una señal más del apoyo y la solidaridad de España con Ucrania.

