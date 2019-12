Así ha sido el emocionante final de 'La Voz Kids' que ha dejado como ganadora a Irene Gil

Ya tenemos ganadora de la última edición de 'La Voz Kids'. Irene Gil se ha convertido este viernes en la vencedora del reality de Antena 3. Con tan solo 12 años, la canaria, del equipo de David Bisbal, ha conseguido superar a Aysha Bengoetxea, Daniel García y Sofía Esteban en la Gran Final de programa, haciéndose con los 10.000 euros de premio para proseguir con su formación musical y grabar un tema con la productora Universal Music.

Irene ha realizado una actuación esterlar en la última entrega del concurso de Atresmedia, interpretando la canción de Jennifer Hudson: 'And I am telling you I'm not going'.

�� ¡El huracán Irene ha llegado a #LaVozKidsGranFinal! �� Nos quedamos sin palabras con este derroche de fuerza y voz en #LaVozKids ���� Ofrecido por @SamsungEspana #QLED #QLED8K #LaVozKids pic.twitter.com/QdozS66LY6 — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) December 27, 2019

Después de meses des espera, por fin hemos conocido el desenlace de 'La Voz Kids'. Esta noche, Antena 3 ha emitido el último programa de la temporada, la batalla final, en el que los cuatro finalistas han competido por ser el ganador. Sofía Esteban, del equipo Melendi, Daniel García, del equipo Rosario, Aysha Bengoetxea, del equipo Vanesa e Irene Gil, del equipo Bisbal, se han visto las caras y lo han dado todo en el escenario.

Y como destaca en cada edición, los finalistas han podido hacer realidad uno de sus sueños y cantar con sus cantantes favoritos. Vanesa Martín ha sido la primera en hacer realidad eso, de la mano de Aysha, un momento que ha puesto la piel de gallina a todos los espectadores.

Turno de nuestra querida @vanesamartin_ en el escenario junto a Aysha en #LaVozKidsGranFinal �� ¡Qué maravilla cada vez que podemos disfrutar de su arte! ❤️ https://t.co/fZzDrNXRrr #LaVozKids pic.twitter.com/wtSl4pnzFf — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) December 27, 2019

Por su parte, Álvaro Soler e Irene han puesto a bailar a todos los espectadores con el hit 'Loca'.

¡ALUCINANTE! �� ¡Nosotros sí que nos quedamos locos escuchando a @asolermusic e Irene en #LaVozKidsGranFinal! Nuestros talents de #LaVozKids a la altura de grandes artistas �� https://t.co/fZzDrNXRrr pic.twitter.com/fHcTWxxS80 — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) December 27, 2019

Rosana y Sofía lo han dado todo desde los primero acordes de 'No olvidarme de olvidar'.

¡Sofía cantando con @RosanaOficial! �� ¡Qué fuerza transmiten juntas! �� Dos enormes voces marcadas por una gran personalidad https://t.co/fZzDrNXRrr #LaVozKids #LaVozKidsGranFinal pic.twitter.com/vi59lAUASg — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) December 27, 2019

Y Pablo López y Daniel han emocionado a todo el público con el tema 'Dos palabras'.