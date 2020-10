Así funciona el desfibrilador implantado a Corcuera que le ha saltado en plena entrevista con Susanna Griso

El exministro de Interior, José Luis Corcuera, ha dado un auténtico susto a Susanna Griso en directo. Corcuera acudía al espacio de Atresmedia para debatir sobre la gestión de los políticos durante la pandemia y ha sufrido un amago de infarto.

"Tenemos que parar porque me ha funcionado el desfibrilador. Tengo un desfibrilador", confesaba el exministro. En Twitter un usuario ha explicado qué es exactamente este aparato y por qué ha saltado. "En realidad se le conoce como DAI (desfibrilador automático implantable) y es como ese que sale en las películas pero mucho más pequeño y automático", indicaba el tuitero.

En realidad se le conoce como DAI (desfibrilador automático implantable)... y sí, es como ese que sale en las películas pero mucho más pequeño y automático. pic.twitter.com/GYrRK5lt26 — Enfermera Saturada �� (@EnfrmraSaturada) October 15, 2020

Y continuaba explicando su funcionamiento de la siguiente forma: "El aparato mide menos que una cajetilla de tabaco y tiene uno o varios cables. No cura los problemas cardíacos de quien lo lleva, pero sí evita las complicaciones. Es algo así como un enfermero electrónico que vigila durante las 24h el corazón de quien lo lleva".

Es algo así como un enfermero electrónico que vigila durante las 24h el corazón de quien lo lleva. pic.twitter.com/uH4uxpV9De — Enfermera Saturada �� (@EnfrmraSaturada) October 15, 2020

El DAI se inserta bajo el músculo pectoral o la piel con anestesia local y los cables de colocan dentro del corazón. Si en cualquier momento detecta una arritmia grave, actúa para resolver el problema. Por tanto, el desfibrilador cumplió su cometido en directo ante Griso, que lamentaba lo ocurrido.

Corcuera se ha negado a abandonar el plató pero finalmente ha sido necesario

El exministro pedía no marcharse del plató para acabar. Finalmente, no ha podido ser así. La presentadora de 'Espejo Público' le indicaba que estaba sufriendo mucho y le pedía acudir otro día: "Si le parece seguimos en otro momento esta conversación si usted se siente en disposición. Me parece que estamos alargando una situación que me está generando mucha inquietud", le ofrecía Susanna Griso visiblemente nerviosa y preocupada.

Por suerte, Corcuera se encuentra en buen estado. El buen funcionamiento del desfibrilador ha actuado al detectar en el corazón un ritmo distinto al regular (una arritmia).