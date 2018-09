Así cantan los 18 aspirantes a entrar en "OT 2018"

África, Alba Reche, Alfonso, Carlos Right, Damion, Dave, Famous, Joan Garrido, Julia, Luis, María, Marilia, Marta, Miki, Natalia, Noelia, Rodrigo y Sabela son los dieciocho aspirantes que pelearán este miércoles por entrar en "Operación Triunfo 201"8, el talent musical de La 1 de TVE que se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Este viernes, la cadena ha hecho públicos los nombres de los concursantes y una fotografía de todos ellos. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales se han apresurado a investigar sobre su pasado y han encontrado vídeos de todos demostrando su talento. De este modo, ya es posible saber lo bien que suenan los miembros de esta nueva hornada de triunfitos.

OT2018 llega ese año cargado de novedades: nuevo plató, caras nuevas entre los profesores (Itziar Castro, Miqui Puig) y nuevos colaboradores como Ricky Merino, concursante de la pasada edición, que este año acompañará a Noemí Galera en el Chat. Además, el representante de Eurovisión del próximo año saldrá de este talent musical. Sin embargo, la novedad este año reside en que los 16 aspirantes de la primera gala podrán optar a ser los representantes españoles en dicho festival europeo.

CARLOS RIGHT. 25 años. Esplugues de Llobregat. pic.twitter.com/93gu55tWJ5

DAVE. 20 años. Cádiz. (No he encontrado ningún video así que pongo este del casting) pic.twitter.com/SkDZGWqUpA

SABELA. 24 años. As Pontes (A Coruña). pic.twitter.com/DU92b61PNv

MARÍA. 26 años. Madrid.



(Sólo he encontrado esto y es del grupo que tenía hace 2 años. Si alguien encuentra algún video de ella cantando que me lo diga please)https://t.co/NVD9PD4C5f