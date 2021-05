Arturo Valls se queda a cuadros con la confesión de un enfermero en '¡Ahora Caigo!': "Maté a un paciente"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Este fue el caso de este miércoles. Arturo Valls dio paso a un concursante para presentarse y fueron sus palabras para darse a conocer ante el público lo que dejó sin palabras al presentador. Para sorpresa de todos, el comunicador se quedó sin palabras. Según pasaron los minutos, logró recuperar el habla y aportar un toque de humor con sus bromas para acabar con el incómodo momento vivido en plató.

El conductor del espacio de Antena 3 cedió la palabra a Quim para que se presentase antes de enfrentarse en duelo con Borjamina, el concursante más longevo del concurso. "Soy Quim, twngo 42 años y soy enfermero. Trabajo en una UCI en el Hospital del Mar en Barcelona. Mis aficiones son mi mujer, pero no me hace caso. Y otras de las cosas que más me gusta hacer es hacer reír a la gente", comenzaba diciendo.

"¡Qué bonito!", exclamó el presentador al escucharle, ya que compartían una de las aficiones. Sin embargo, todavía le faltaba algo por decir al concursante, un llamativo dato que dejó a cuadros al presentador. "De hecho, una vez maté a una paciente... de risa", confesó el concursante. "¿En serio?", preguntó Valls muy sorprendido para saber si se trataba de una broma, lo que Quim negó.

"Le dije: 'señora Dolores ¿Por qué no se ríe usted? Pues le voy a hacer el periquito", comenzó narrando el participante. Acto seguido, Quim comenzó a imitar a un periquito, tal y como se lo hizo a quien fue su paciente. "La señora Dolores se empezó a reír... Y ahí se quedó", concluyó el concursante tras recordar el momento y explicar que la mujer perdió la vida durante un ataque de risa.









"Fue una muerte dulce... Pero mal"

"Bueno, fue una muerte dulce... Pero mal", reaccionó el presentador sin saber muy bien que decir y sin creérselo del todo. "Se quedó pajarito", soltó, provocando así las risas y los aplausos tanto del público como del participante. No obstante, fue una de las primeras veces en las que el comunicador no sabía qué decir ante las declaraciones de los nuevos concursantes.

"Con el dinero del premio me gustaría hacer senderismo en solitario y comprarme una autocaravana", zanjó Quim, dejando claro lo que le gustaría hacer si se hace con el premio del concurso de Antena 3. Posteriormente, el comunicador dio paso al duelo entre Quim y Borjamina, quienes se enfrentaron por el puesto en la trampilla central del concurso. No obstante, Quim no logró acabar con el longevo concursante de 'Ahora Caigo' y terminó cayendo por la trampilla.

"¿A qué líder comunista chino apodaron El Gran Timonel?", quiso saber Valls. La respuesta correcta era Mao Zedong, pero el participante no dio con ella. Justo antes de despedirse del programa y dejarse caer, el presentador le pidió que volviese a imitar a un periquito. En cambio, Quim se decantó por reproducir el sonido de un dinosaurio. "Eso es un Tyrannosaurus rex, yo hago el velociraptor", afirmó Valls que, mientras lo imitaba, abrió la trampilla.