Arturo Pérez-Reverte confiesa el delito en el que participó hace años: "Mataron a todo el mundo"

La noche del martes, Pablo Motos volvió a ponerse al frente de 'El Hormiguero' y esta vez recibió a Arturo Pérez-Reverte como invitado. Uno de los escritores más destacados de nuestro país visitó a Trancas y Barrancas para presentar su nueva novela: 'Revolución'. En este libro, el novelista narra la revolución mexicana en la que se verá inmerso Martín Garret, un ingeniero de minas español.

"Una novela se escribe en un año, pero esta obra arrancó por mi bisabuelo, que tenía un amigo ingeniero, que se fue a vivir a México y le mandaba cartas contándole la revolución. Recopilé datos, leí libros y he terminado escribiendo este libro", comenzaba contando el entrevistado, señalando cómo se le ocurrió escribir esta historia.

A raíz de esto, el conductor del espacio de Antena 3 puso sobre la mesa un llamativo y desconocido dato sobre la vida del escritor que le llamó mucho la atención. "¿Es verdad que has robado un banco?", le preguntaba de pronto Motos, ante lo que Pérez-Reverte asintió con la cabeza. "Una vez robé un banco, fue el 4 de abril de 1977, con 25 años, en Eitrea. Estaba con los militares, entré con ellos en el banco, mataron a todo el mundo y nos llevamos el dinero", recordaba el escritor, mientras se veían una imágenes de la fachada del banco repleta de huecos de bala.





"Me apuntaron con un arma contra un muro"



Entonces, el presentador se interesó por cómo olía la guerra: "Huele a plástico quemado y carne que se pudre, todavía tengo ese olor en la cabeza y eso que han pasado muchos años".

No obstante, esta es solo una de todas las aventuras a las que es escritor tuvo que enfrentarse en la guerra. Tras escapar de Eritrea, tuvo que buscarse la vida completamente solo en Sudán: "Cuando llegué a la frontera se pensaban que era un mercenario y me metieron en la cárcel. Estuve una noche y tenía disentería. Pensaba que me iba a quedar ahí".

De igual manera, ha visto su vida en peligro en varias ocasiones: "En Nicaragua, donde dos días antes habían matado a un periodista norteamericano, nos pararon y me apuntaron con un arma contra un muro". "En ese momento solo piensas que es una pena terminar así, con un tío que no sé ni cómo se llama. El miedo lo tienes antes o después, pero en el momento solo sientes pena", se sinceraba el escritor sobre este momento.