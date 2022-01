Arturo Pérez-Reverte aclara de una vez por todas el motivo de su salida de TVE: "Fue el problema"

Arturo Pérez-Reverte es un exitoso escritor y periodista. Fue reportero de prensa, radio y televisión durante más de veinte años en decenas de guerras para 'Pueblo' y TVE, donde ejerció como corresponsal durante nueve años. A principios de los 90 también desarrolló una carrera como locutor en la cadena pública y presentó en RNE ‘La ley de la calle’, pero fue clausurado por Jordi García Candau, director de RTVE.

En 1993 se puso al frente del programa ‘Código uno’ en Televisión Española, espacio del que renegó públicamente y abandonó al considerar que su contendido era “basura”. Posteriormente, en 1994, tras volver a ejercer como reportero de guerra, el escritor presentó su dimisión a TVE al enterarse de que se le pretendía “abrir expediente por justificar gastos en zonas de guerra con facturas falsas”, acusación basada en unas líneas de su novela Territorio comanche. De esta manera, protagonizó una polémica salida de la cadena pública que muchos siguen recordando a pesar de los años que han pasado y de la que nadie tiene la verdadera respuesta.

“Mi planificación termina con mi vida como reportero. Yo soy un tipo con mucha suerte. Mi primer best seller es La tabla de Flandes, año 90. Me voy a la Guerra del Golfo y a la vuelta es un best seller internacional. Entonces, coincide mi fatiga del periodismo con mi éxito como novelista, y yo puedo adelantar mi jubilación gracias a que la literatura me da una independencia económica que no había tenido sin ella. Mi éxito como novelista me permite irme antes del periodismo”, cuenta el escritor en una entrevista para ‘El Mundo’.









El motivo por el que se fue de TVE

A pesar de todo lo sucedido, asegura que “no tiene problemas con TVE”: “Yo ahí soy un reportero de élite muy bien pagado y muy considerado. No tengo problemas”. “Pero yo podía seguir, eh, yo era funcionario. Lo que ocurrió con Territorio Comanche es que dije: ‘Ahora que me voy, quiero que sepáis cómo se ve’. Pero yo no me voy por tener problemas, yo nunca tuve problemas con TVE. Con Territorio Comanche se monta un follón, pero yo ya me iba, no me voy por eso”, ha explicado sobre su polémica salida de Televisión Española.

“Esa es mi despedida de TVE. Territorio Comanche es el adiós, el portazo, mando mi carta y me voy. El problema fue que se cabrearon algunos jefes, pero qué más me daba ya... Lo que hice fue renunciar a mi derecho, yo era funcionario del Estado, les regalé mi estatus. Pero jamás tuve problemas con TVE”, ha aclarado en el mencionado medio tras asegurar que él había decidido irse y que no tenía problemas con la que fue su casa durante años de su carrera.