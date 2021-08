Arévalo sentencia a Fabiola Martínez en directo y le manda un recado: "No ha estado muy acertada..."

La entrevista de Fabiola Martínez en el ‘Deluxe’ sigue llenando horas de televisión y también ocupando muchos medios de comunicación nacionales. Hay que tener en cuenta que era la primera vez que se sentaba en un plató tras su separación de Bertín Osborne y no dejó a nadie indiferente con su testimonio. La venezolana contó el motivo de su ruptura con pelos y señales e incluso se atrevió a confesar que en los primeros 4 años de vida de su hijo Kike ni siquiera dormían juntos del desgaste que tenían, aunque posteriormente consiguieron salir adelante, hasta hace unos meses.









Y quienes también acabaron pagando caro su testimonio fueron los amigos del presentador, en gran parte Arévalo, del que habló alto y claro porque se sentó también en el ‘Deluxe’ con su separación muy reciente para hablar de ello en televisión. Esto, además, es algo que no le hizo ninguna gracia. "Él dijo que no parábamos de discutir, ¿qué sabe él sobre nuestra relación? Sabrá lo que le ha contado Bertín, pero mi versión no la sabe", dijo muy enfadada. Y ante estas declaraciones, el humorista no ha tenido más remedio que contestar, y lo ha hecho sin morderse la lengua

Así se produjo la reacción de Arévalo a la entrevista de Fabiola Martínez









‘Sálvame’ se ha puesto en contacto con Arévalo para preguntarle sobre la entrevista de Fabiola Martínez, en la que fue aludido directamente. “No me pareció normal y ya está, solo eso. Yo así tampoco lo vi, dijo que no le gusta que nadie vaya a hablar”, ha dicho en una conversación telefónica con el programa. “No quiero aclarar nada, no quiero darle más rueda”, ha insistido antes de colgar. Pero lo que no sabía es que Lydia Lozano tenía en su poder un audio que él mismo le mandó hablando de este asunto y que ha hecho público frente a los espectadores.

“Le molestó bastante porque cuando vino llamó a Bertín”, ha comenzado explicando la colaboradora, ya que Fabiola se quejó de que Arévalo no le hubiese pedido permiso para sentarse en el ‘Deluxe’ a hablar de su relación con el cantante. “Él me dijo que no me preocupara, que yo era muy amigo suyo y que siempre que dijera cosas normales no pasaba nada”, comienza diciendo en ese audio, defendiendo que Bertín le permitió sentarse en el plató. “Es muy amigo mío, nunca he hablado mal de nadie, me importa 3 coj*nes, Fabiola no ha estado muy acertada conmigo, fueron cosas que se han comentado y se han dicho, lo dijo hasta Carlitos”, ha dicho refiriéndose a su hijo pequeño, que ella misma contó que les veía discutir mucho en casa.

item no encontrado



Los mensajes de Arévalo a Fabiola Martínez

Arévalo se ha sentido ofendido con las palabras de Fabiola porque según él se enteró de la separación porque Bertín Osborne se lo contó un día mientras grababan un programa y ha asegurado que sí se ha preocupado de la modelo en todo momento, ofreciéndose incluso a prepararle un arroz o una paella si lo necesitaba. “No me atrevía llamarla, estaba entre la espada y la pared, les he tratado muy bien. Le he mandado mensajes de whatsapp lo que necesite, si quiere que le haga un arroz, una paella, y no me parece justo. Pero no le voy a dar mayor importancia”, zanjaba en el audio.