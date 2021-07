La llamativa aparición en Telecinco durante la emisión de 'Supervivientes': "Esto no me lo esperaba"

'Supervivientes 2021' llega a su final y está en boca de todos los espectadores. Sus grandes datos de audiencia cosechados en toda la edición, junto con la gran conversación en redes sociales que genera, avalan que el concurso de Mediaset ha sido un éxito esta temporada. En otras palabras, podría decirse que el espacio de Telecinco ha roto los récords y la edición se cierra con una final divida en dos galas y batiendo un récord a nivel internacional.

Este miércoles, Telecinco acogía en prime time la primera parte de la final de 'Supervivientes', que expulsaba a Tom Brusse y llevaba a Olga Moreno a la gran final, ante las críticas de una parte de los espectadores, que acusaban de tongo a la cadena por la expulsión del exconcursante de 'La isla de las Tentaciones', alegando que buscan que Moreno continúe en el concurso para alargar la historia vinculada a Rocío Carrasco.

Algunos espectadores también se han mostrado críticos con la llegada del helicóptero, que tiene que emitirse grabada por las licencias de vuelo, algo que ha sorprendido a parte de la audiencia, al mismo tiempo que otra parte recordaba que esto es habitual en todas las finales de 'Supervivientes'.

La llamativa aparición en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez ha sido otro de los protagonistas de la noche, al acercarse a ver a los cuatro finalistas al parking de Mediaset, para anunciarles él mismo que el viernes no podrá presentar la gala final por tener otro compromiso profesional en Barcelona. Se había teorizado mucho sobre quién sería su sustituto, y todas las teorías apuntaban a que Lara Álvarez tomaría las riendas del último programa de la edición, pero finalmente parece que será Carlos Sobera el encargado de anunciar al ganador de 'Supervivientes 2021'.





Como es habitual, Rocío Flores también se ha colado en la noche de Telecinco, esta vez por su ausencia en el plató. Y es que Olga Moreno ha podido reencontrarse con un familiar y el público se ha sorprendido de que no fuera la hija de Rocío Carrasco quien estuviera esperando a la mujer de su padre, después de haberla defendido durante todo el concurso y haber estado a punto de viajar hasta Honduras para sorprender a Moreno. En su lugar, Olga ha podido abrazar a su hermana y a su sobrina. "¡Esto no me lo esperaba!", gritó emocionada Moreno.

La edición de 'Supervivientes' arrancaba hace casi cuatro meses con un casting que parecía 'flojo', por la falta de rostros fuertes del panorama de Mediaset. Sin embargo, los concursantes han conseguido ganar a la audiencia y fidelizarla todas las semanas frente al televisor. Todo ello soportando los cambios en la programación que ha realizado Telecinco buscando conseguir los mejores datos de audiencia en prime time y haciendo hueco, al mismo tiempo, a la Eurocopa.

Y contra, todo pronóstico, la edición 2021 se va a convertir en la edición más larga del formato, sumando un total de 106 días, contando hasta este viernes, cuando conoceremos al ganador. Además, ha batido el récord de permanencia de los concursantes en la isla, con un total de 101 días.

#Supervivientes2021 se convertirá en la edición más larga de la historia el viernes con 106 días, frente a los 105 del año pasado



También ha batido el récord de permanencia en la isla de los concursantes con 101 días #SVFinal1pic.twitter.com/P0s0Y43fVl — Tweets de tele (@teletuits) July 21, 2021