Antena 3 presenta LEGO Masters, su talent con "la producción más complicada": "Hay pruebas que duran 15 horas"

Este miércoles, 15 de diciembre, 'LEGO Masters' aterriza a a parrilla de Antena 3 a las 22:45 horas, después de 'El Hormiguero'.Con Roberto Leal al frente, el espacio también contará con grandes rostros como jurado. Eva Hache, humorista y presentadora, y Pablo González, ingeniero que se "dedica a diseñar LEGO en Billund (Dinamarca), serán los encargados de valorar las pruebas realizadas por los concursantes.

"'LEGO Masters' es la última adquisición de entretenimiento de Atresmedia y tiene una gran trayectoria de éxito en otros países. Por ejemplo, en Australia ya van por la quinta temporada. Espero que en España también tenga una larga trayectoria", ha comenzado diciendo Carmen Ferreiro, directora de programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, en la presentación del programa.

Sobre la mecánica, Ferreiro ha explicado que "es un programa en el que ocho parejas tienen que mostrar su creatividad para superar los retos. La pareja que no lo supere será eliminada cada semana". A diferencia de otros talents, este solo "tiene dos retos" y no hay "prueba de eliminación. "Al final no hay una prueba de eliminación, es importante que hagan bien las dos pruebas porque la valoraciones de los jueces se basara en esas dos pruebas", ha explicado Macarena Rey, CEO de Shine Iberia.

Respecto a las pruebas, han declarado que los concursantes se enfrentan a retos de gran dificultad y que duran muchas horas: "Les hemos puesto retos que les parecía muy complicados. Hay pruebas de hasta de 24 horas de duración, aunque también ha habido de 10 o 15 horas, por lo que la producción ha sido complicada". "A pesar de esas las largas horas de grabaciones, han quedado unas entregas de 75-80 minutos. El ritmo es brutal. Es algo muy excepcional en televisión", explicaba Rey. A pesar de la gran duración de las pruebas, a pesar de que han sido acortadas, el concurso será breve y contará con una temporada de cinco capítulos. "Se cuentan muchas curiosidades del mundo LEGO en cada programa", ha añadido Roberto Leal.









"Se presentaron como 3.000 personas al casting"

Asimismo, han destacado el casting seleccionado como una pieza clave del programa: "Es un formato que lleva tres años y se ha renovado en casi todos los territorios. Esperamos tener la misma suerte porque es diferente y para nosotros ha sido un reto. El casting es una de las patas más importantes. Fue un casting muy exigente. Además de que fueran personajes, queríamos que fueran unos virtuosos del LEGO. El tipo de personas que buscamos es gente con la mente muy estructurada y grandes habilidades, por eso contamos con ingenieros, oftalmólogos... No hay instrucciones".

"Quiero destacar la variedad del casting, donde podemos encontrar desde una madre y un hijo, a unos amigos, pareja, vecinos, amigas... Además de lo visual que es el programa. El resultado final es brillante, sorprendente y es un programa muy novedoso", agregaba Ferreiro. "Ha sido muy importante no defraudar a esta sociedad, ya que la comunidad LEGO es muy exigente", corroboraba la CEO de Shine Iberia.

"Se presentaron como 3.000 personas al casting y en la última fase había 100. Seguramente, en una segunda temporada se presentarán más al ya saber cómo funciona el programa", apuntaban. En relación al premio, los ganadores se llevarán "un premio en metálico de 50.000 euros". No obstante, tal y como ha asegurado Rey, "lo más importante para ellos era ganar el trofeo y exponer su obra de LEGO".

Además de grandes concursantes, el espacio cuenta con las visitas de invitados muy reconocidos y que "sorprenderán": "Nos han sorprendido muchos invitados. Por ejemplo, Chicote es de los mas sorprendentes, creo que tiene una planta de su casa dedicada a LEGO. Maxi Iglesias, Miguel Ángel Muñoz, Jorge Lorenzo, Florentino Fernández, Belén López, Sirena, la hija de Santiago Segura, concursantes de 'La Voz Kids'...". Además, también recibirán en plató a David Aguilar, quien fue el ganador de 'LEGO Masters' en Francia.

Roberto Leal: "Nunca me había visto en este formato y me he visto bien"

Además, el jurado también dará mucho que hablar. "Pablo González es un ingeniero que trabaja en LEGO y Eva es divertida y es una crack de LEGO. Se lo tenía muy callado, pero sabe mucho. Tiene un manejo de LEGO impresionante", contaba Rey. "Eva Hache es un amor de compañera y tiene una paciencia infinita. Hemos echado mas horas... Pablo es la voz de la experiencia", opinaba Roberto Leal.

Por otro lado, es la primera vez que Roberto Leal se pone al frente de un talent, lo que cree que, a pesar de no tener experiencia, no se le ha dado mal, dado que ha sacado lo que aprendió como reportero a la hora de preguntar a la gente sobre. "Me van a echar de casa porque ahora todo lo que entra es LEGO. Este programa tiene creatividad, ingenio, tensión, hay lágrimas, competición... Es divertido. Nunca me había visto en este formato y me he visto bien", contaba el presentador. A pesar de ello, ha dejado claro que no se ve presentado ningún reality, solo este tipo de talents: "Siempre que sea un reality divertido, que no sea faltón, bienvenido sea".

Por su parte, Eva Hache ha contado cómo ha sido para ella formar parte del jurado. "Me sentí muy halagada cuando me dijeron si quería ser jueza. No es un programa solo para niños. Los concursantes tienen un nivel muy alto", ha opinado. "A la hora de juzgar, también pedía que hubiera una historia, creatividad y humor", ha asegurado, haciendo referencia a qué es en lo que se fija a la hora de valorar a los concursantes.