Anne Igartiburu da un toque de atención a Dani Rovira por negarse a responder: "No hemos terminado"

Dani Rovira regresa a Televisión Española con una nueva temporada de 'La Noche D'.Este martes, el humorista regresará como presentador de la cadena pública en La 1 a las 22:40 horas. En esta nueva temporada, el conductor del espacio volverá a contar con grandes visitas como la del futbolista del Real Madrid, Marcelo Vieira y su mujer o Pedro Almodóvar y Penélope Cruz, entre otros.

Además, junto a Rovira se incorporan nuevos colaboradores como Silvia Abril, Edu Soto o Mariam Hernández. Tras dar por finalizada la presentación, el presentador se sometió a las preguntas de la prensa, quienes no dudaron en hacer tantas preguntas de la nueva temporada del programa como de su vida privada. En este caso, fue una reportera quien pareció poner en aprietos al comunicador.

En primer lugar, se interesaron por cómo se encuentra actualmente tras haber superado un cáncer. "Está todo muy bien, eso no quita que cada vez que toca la revisión pues va uno con un poquito de miedo. Pero bueno yo creo que todo está muy aquí y yo confío mucho en que eso no se repita", decía el cómico con su habitual sonrisa, muy positivo ante esta nueva etapa de su vida y la nueva temporada de su propio programa.









"No corras, no corras"

No obstante, al actor se le cambió la cara cuando quisieron preguntarle por su vida privada, concretamente por cuando fue pillado con la actriz de 'Antidisturbios', Vicky Luengo, con quien se le relaciona desde entonces. "Para acabar, recientemente te convertías en noticia por unas imágenes…", comenzaba diciendo la reportera.

Sin embargo, antes de que pudiese terminar su pregunta, el presentador dio por finalizada la entrevista y se despidió. "Muchas gracias, hasta ahora“, decía entonces el conductor del espacio de La 1, cortando de golpe la entrevista para evitar hablar de su vida privada. Esta reacción de Rovira resultó ser muy llamativa, por lo que otros medios no tardaron en hacerse eco de ello.

Este domingo, Anne Igartiburu ha dedicado parte de 'Corazón', espacio que presenta en TVE, al llamativo comportamiento del cómico. A raíz de esto, la conductora del espacio aprovechó para dar un toque de atención a su compañero de profesión y cadena. "No corras, no corras. Vuelve Dani que no hemos terminado", decía la presentadora, haciendo referencia a la huida de Rovira ante la prensa, antes de dar paso al vídeo promocional de 'La Noche D'.