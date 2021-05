Ángeles Blanco confiesa cómo han afectado a sus vidas los posicionamientos políticos de Vicente Vallés

Ángeles Blanco es una de las presentadoras de moda en la televisión de España. Su labor en Informativos Telecinco es muy reconocida por los telespectadores, que disfrutan de su profesionalidad y de su calidad humana. En un gran momento profesional, Blanco ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que se ha sincerado sobre su vida profesional y personal.

Blanco ha explicado cómo entró en Telecinco casi en el momento en el que la cadena empezaba a andar: "Tenía 20 añitos, estaba estudiando Periodismo y envié un montón de currículums para ver si alguien me daba una oportunidad. Como hacía muy poco de la apertura de las teles privadas, me contrataron en Telecinco".

28 años han pasado desde entonces, en los que la presentadora ha tenido que cubrir todo tipo de acontecimientos, algunos mejores y otros peores: "La noticia que he dado con más alegría es el final de ETA, porque había vivido muy de cerca los atentados en Madrid, en Sevila, en Bilbao, los funerales, las lágrimas de familias rotas. Cuando por fin pudimos anunciar el final de ETA fue maravilloso".

Otras noticias han sido más duras: "Hay un momento terrible, el 11 M, porque toda mi familia vive en Torrejón de Ardoz y conocía a muchas de las personas que cogían ese tren cada mañana, entre otros mi hermano, que casualmente ese día cogió el autobús. En ese tren iba gente que yo conocía".









Así afecta la fama a Ángeles Blanco y Vicente Vallés

Blanco ha confesado también lo difícil que es conciliar la vida personal y laboral siendo ella y su pareja, Vicente Vallés, presentadores de informativos de las dos principales televisiones de España: "Imposible conciliar, porque Vicente trabaja hasta tarde, yo trabajo los fines de semana hasta las diez de la noche, lo único es que entre periodistas nos entendemos con estos horarios. Yo me imagino conviviendo con una persona que no pertenece a este mundo y sería difícil".

Sobre la relación con su hijo, Ángeles Blanco confiesa que a veces no es sencillo: "Nació con este tipo de vida, pero es muy bonito cuando alguno de los dos tiene un fin de semana libre o estamos de vacaciones y nos mira y nos dice: somos una familia de verdad. Él ve que sus compañeros van con sus padres y nosotros siempre por separado y cuando tiene un día que está con los dos no nos quita la mano de encima".

Ángeles Blanco ha explicado también cómo afecta a su vida la creciente fama de Vicente Vallés debido a sus editoriales en contra del Gobierno de Pedro Sánchez: "Una cosa que hemos aprendido es a desconectar de las redes, porque hay gente que lo que lee en las redes es como si fuera la verdad absoluta y no lo es. Es un micro mundo movido por unos cuantos: prueba de ello es que están llenas de sin nombres y sin caras que se dedican a amenazar, y eso lo utilizan los partidos a conveniencia".









El mayor miedo de Ángeles Blanco

Ángeles Blanco se ha sincerado sobre su mayor temor: "A mí me da mucho miedo la muerte. Me obsesiona desde que era pequeña. Nadie debería envejecer. Eso de ir quemando etapas con el paso del tiempo no me gusta".