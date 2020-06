Andy ('MasterChef') muestra su arrepentimiento en redes sociales tras "expulsar" a Michael: "Fue vergonzoso"

En 'MasterChef' se ha instaurado la tensión constante entre los concursantes, una tensión que se ha llevado ya por delante varias expulsiones polémicas y que hacen que se hable más de los enfrentamientos que de los platos de cocina.

A lo largo de la edición de 'MasterChef' de 2020, la octava en España, han sido varias las polémicas protagonizadas por expulsiones con algún factor que no ha terminado de convencer al público. Saray presentando al pichón sin desplumar riéndose del programa, Fidel expulsado sin cocinar porque el programa decidió que fuera Teresa quien cocinase por él, o la expulsión de Adrienne que se iba del programa después de que también Teresa le dijese que no hacía falta utilizar un ingrediente que era clave en la prueba.

A ello habría que sumarle la controvertida decisión de no repescar a ningún concursante de la edición y si hacerlo con un aspirante que se quedó a las puertas del concurso, con el desfase de nivel que significó, siendo expulsado a la semana siguiente.

A pesar de todos estos conflictos, todavía en el talent de cocina no se había vivido una situación como la protagonizada por José María y Andy.Los dos aspirantes boicotearon la prueba de exteriores para que su equipo fuese a la prueba de eliminación y así acabar con el capitán de su equipo, Michael. Así terminó ocurriendo, el norteamericano fuera del concurso y la audiencia indignada con lo sucedido.

Andy diciendo "Capitán de mierda" y José Maria insultando y riéndose de el. ¿Dónde está la expulsión disciplinaria para este tipo de actitudes? Que vergüenza ver esto en... #MasterChef — �� Jose �� (@Jose_OlivaSocas) June 15, 2020

Andy da la cara en redes sociales y pide disculpas por lo sucedido

José Mari aprovechó su pin de la inmunidad para hacer esta jugada, una acción que indignó al propio Jordi Cruz: "Has cocinado con pasión, pero de la mala. Michael no es santo de tu devoción pero lo que no consiento es que antepongas eso a que un comensal coma mal. Te has preocupado más en poner la zancadilla a tu compañero que en tus elaboraciones", recriminaba el juez.

Por su parte, Andy, más conocido como 'El pequño Nicolás de MasterChef', ha demostrado en varias ocasiones ser un estratega, y ha llegado a afirmar que no está en el concurso "para hacer amigos". Sin embargo, el joven no se oculta y va de cara en cuanto a sus tejemanejes y malas artes, es por eso que tras lo sucedido en la última entrega del concurso de cocina, Andy ha querido dar explicaciones en redes sociales.

"En la prueba de exteriores de ayer mi comportamiento fue vergonzoso y pido disculpas a mis compañeros", ha empezado diciendo el abogado de 26 años. "Soy una persona que va de frente y sabe admitir sus errores".

"En la prueba de eliminación me gané mi castigo, teniendo tan solo una oportunidad para cocinar un plato técnicamente muy difícil". Según Andy, logró cerrar "una complicada noche, después de volver de un duro confinamiento y continuar una semana más".

