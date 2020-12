Ana Terradillos sustituye a Ana Rosa y deja las cosas claras a Inda: "Hoy tienes que hacer lo que yo te diga"

Este lunes, a tan solo unos días para que comience la Navidad, fecha que muchos expertos señalan como el inicio de la tercera ola, los contagios y rebrotes por coronavirus han vuelto a acaparar el debate de 'El Programa de Ana Rosa', dado que los datos siguen empeorando en muchas comunidades.

Este tema ha provocado un enfrentamiento, como ya es habitual en los debates del espacio de Telecinco, entre Eduardo Inda y Ana Terradillos, quien está sustituyendo actualmente a Ana Rosa Quintana mientras se toma unas vacaciones.

Por un lado, Inda se ha mostrado en desacuerdo con que muchas familias no vayan a poder juntarse por el cambio de medidas que Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado viernes y entiende que los familiares quieran reunirse en estas fechas.

"Llevas hablando media hora, luego me dices que te corto", le ha interrumpido Terradillos. "Tampoco a ti te gusta lo que digo, pero puedo terminar", le ha reprochado Inda, dado que siempre suelen enfrentarse en los debates al defender ideas opuestas.

"Conmigo hoy no te metas, que yo hoy aquí mando yo, guapo. Tienes que hacer lo que yo te diga, no te olvides, hoy estoy aquí no estoy ahí, con lo cual a callar", le ha recordado le presentadora sustituta, dejándole claro que hoy no era colaboradora y tenía que obedecerla a la hora de tomar la palabra.

A pesar de ello, el colaborador ha insistido y ha dado su opinión sobre que deberían dejar a la gente reunirse con los suyos, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias: "Hay muchas personas que tiene gente mayor y que si no van estas navidades a lo mejor no las ven nunca. Basta ya de jugar con los sentimientos".

"Eduardo, no manipules"

"Y yo que creo que muchos señores mayores no están recomendando a los propios hijos que nos quedemos en casa, que no pasa nada por esta Navidad, y hablo de mi propia casa que más navideños que nosotros no somos en ningún lado. A lo que voy es que la gente se está comportando", le ha llevado la contraria Terradillos.

"Si damos a elegir a la gente, hay gente que cumplirá legítimamente y hay gente que hace botellones", ha dicho otra colaboradora. "Ahora ir a ver a los familiares es irresponsable. Estás llamando irresponsables a la mayor parte de los españoles", le ha reprochado Inda. "Eduardo, no manipules", ha intervenido Terradillos. "Lo que estamos diciendo es que tomar medidas impopulares puede salvar vidas", ha concluido.