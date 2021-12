Ana Terradillos interrumpe a Rocío Monasterio y sale en defensa de Mónica García en Telecinco: "En fin"

Este miércoles, Ana Terradillos volvió a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, el espacio realizó una conexión en directo con Rocío Monasterio para analizar las noticias del momento.

Durante la entrevista, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid aprovechó para responder a los comentario de Mónica García sobre las declaraciones que hizo el partido liderado por Santiago Abascal sobre la "xenofobia y sectarismo": "La médica y madre creo que se puede ir a vacacionar a sus dos casas de Cercedilla porque en la Asamblea de Madrid no tiene nada que hacer".

"Nosotros estamos precisamente aquí para frenar a los sectarios como ellos, para frenar a aquellos que no tienen ni idea de cómo crear prosperidad o riqueza", ha seguido diciendo la política, defendiendo la postura de su partido. Asimismo, ha acusado a Más Madrid de llevar a cabo una "política del revanchismo". "Que pierdan toda esperanza", ha agregado.

"Ellos creen que los sectarios son ustedes", ha señalado la conductora del espacio de Telecinco. "Los de la hoz y el martillo nos van a dar ejemplo y hablar de sectarismo", ha respondido. "Ya les conocemos, ya sabemos lo que traen. No queremos sus políticas. Ya las han probado en muchos países y lo están sufriendo, las políticas de la izquierda, del comunismo. Como Venezuela, ahora Honduras", ha agregado.

A pesar de que la conversación había logrado desviarse, Monasterio ha vuelto a cargar contra García: "Que la médica y madre que tanto habla de tema social, que se vaya a disfrutar de esto que tanto critica y nos deje a todos tranquilos". Ante su insistencia, la presentadora ha perdido la paciencia y no ha dudado en pararle los pies en pleno directo, saliendo así en defensa de la política de Más Madrid.









"Ser madre es muy bonito"



"Está muy bien ser médica, no es una carrera baladí", declaraba Terradillos, interrumpiendo a la entrevistada. Sin embargo, la invitada ha subido el tono de su voz para tapar las palabras de la presentadora y seguir hablando. A pesar de ello, la presentadora ha continuado defendiendo a García.

"Ella es arquitecta, yo soy politóloga y periodista, en fin, todos tenemos", señalaba la conductora del espacio de Telecinco. "Y ser madre es muy bonito, lo más bonito que hay en esta vida", zanjaba Terradillos, aparentemente molesta por los constantes ataques de Monasterio, además de por sus interrupciones,

"No le gusta la gratuidad y educación, critica que aprobemos una medida para ayudar a las familias... ¿Pero no era la Izquierda de los derechos, de la igualdad de oportunidades, la de no dejar a nadie atrás? ¿Ahora no le gusta la gratuidad de educación, que ayudemos a las madres adolescentes y que puedan seguir con su trabajo, tampoco que podamos ayudar a los mayores?", seguía diciendo la portavoz de Vox, haciendo referencia a Más Madrid.