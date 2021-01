Ana Rosa Quintana regresa a Telecinco y cumple su llamativo ritual para comenzar el año

Este jueves, Ana Rosa Quintana ha regresado a 'El Programa de Ana Rosa' tras sus vacaciones navideñas. Como ya es habitual, la presentadora ha vuelto a ponerse al frente del programa vestida de blanco para dar la bienvenida a la temporada del año 2021. La periodista lleva a cabo este ritual desde hace años, ya que, cada vez que vuelve de vacaciones, se presenta de blanco ante las cámaras.

La conductora se tomó un descanso el pasado 18 de diciembre y ha vuelto al plató esta mañana, por lo que ha podido disfrutar de dos semanas y media de descanso después de una complicada temporada marcada por el coronavirus, en la que ha logrado mantenerse como la reina de las mañanas, gracias a que ha alcanzado en torno al 18% de share cada día.

Ana Rosa Quintana (2019)

Reaparecer vestida de blanco es una superstición que Quintana cumple a rajatabla, ya que, a pesar de sus años de experiencia, sigue poniéndose nerviosa cada vez que da comienzo a una nueva temporada y considera que mantener esa norma de vestuario le da suerte.

La periodista siempre se ha mostrado muy supersticiosa, dado que siempre está rodeada de amuletos: cuarzos que atraen energía positiva, medallas, la alianza de sus padres al cuello... Asimismo, utiliza el blanco en su ropa mara marcar el principio, ya que este color simboliza el comienzo y está vinculado a la creación del mundo.

Ana Rosa Quintana (Septiembre 2020)

El regreso de Ana Rosa

A pesar de su feliz regreso, Quintana ha dado comienzo al programa con una noticia que le ha indignado, lo que ha mostrado a sus espectadores: "El 2021 ha empezado con esa negativa de Trump a aceptar su derrota que ya ha cruzado todas las líneas rojas. Estas imágenes pensé que jamás las llegaría a ver, sobre todo en la cuna de la democracia que es Estados Unidos", ha comenzado diciendo.

"Pero también es verdad que cuatro facinerosos antisistema no pueden, ni van, ni lo han hecho, acabar con la democracia", ha continuado opinando la comunicadora. "Uno imagina que puede ver estas imágenes en cualquier sitio del mundo, menos en Estados Unidos, pero porque se permitió", ha agregado.

"Me llama la atención que inmediatamente después de la entrada no se pare eso, no se desaloje las inmediaciones del Capitolio. ¿Es posible que Trump, aun presidente, lo impidiese?", ha querido saber la presentadora. "Si nosotros ayer estábamos perplejos al ver a toda esa chusma dentro del Capitolio, no me puedo imaginar la conmoción nacional que tiene que haber allí", ha añadido.

"Yo creo que a Trump sus abogados le han dicho que pare un poquito, porque si no va a acabar en la trena", ha concluido la presentadora tras ser informada por una redactora del programa del comunicado en el que Trump reconocía su derrota. Asimismo, Quintana ha querido dar por finalizada la noticia con la siguiente frase: "Después de la que ha liado, sigue sembrando la duda, dando pie a los frikis a seguir en las calles".