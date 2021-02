Ana Rosa Quintana pierde la paciencia en directo al ver unas imágenes y estalla: "¡Es terrorismo!"

Este martes, los Mossos d’Esquadra entraron a la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Rivadulla Duro, popularmente conocido como Pablo Hasél. Esto se debe a que, el pasado viernes, el acusado desobedeció la orden judicial impuesta por la Audiencia Nacional, que le había dado de plazo hasta las ocho de la tarde de ese día para ingresar voluntariamente en prisión al haber sido condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Como consecuencia, este miércoles, muchos manifestantes asaltaron las calles de Madrid para quejarse de lo sucedido con el reapero, lo que ha provocado destrozos y varios heridos. La protesta ha dejado en la capital 19 detenidos y 55 heridos, entre los que 35 son policías. Algo similar ocurrió en Barcelona, donde terminaron con 29 personas detenidas y 8 heridos. Además de destrozos en locales, comercios, escaparates...

Estas imágenes han acaparado todos los platós de televisión. Es por esto por lo que, este jueves, 'El programa de Ana Rosa' difundió las polémicas imágenes de los manifestantes. Tras ver el vídeo, tanto Ana Rosa Quintana como los colaboradores se han mostrado muy indignados y sorprendidos con lo que acababan de ver, por lo que no han dudado en pronunciarse al respecto.

"Es que es lamentable, a ver que tenemos casi 95.000 muertos en nuestro país, tenemos los hospitales colapsados por covid, que estos comerciantes están arruinados, la gente se está quedando sin trabajo y a estos niñatos les da lo mismo", ha comenzado diciendo la conductora del espacio de Telecinco.

"Esto fue guerrilla urbana"

No obstante, la presentadora aclaró que está a favor de que la gente pueda salir a las calles a protestar: "La manifestación no solo es legitima, sino que además es muy saludable". A pesar de ello, no cree que estas fueran las formas, dado que no hay derecho a "destrozar": "Esto no es manifestación, esto es violencia por violencia... Me parece bien que la gente se manifieste, pero no que levanten el adoquinado de las calles para matar policías".

"No fue una manifestación, esto fue guerrilla urbana", ha insistido, explicando que los manifestantes llegaban con "ropa para cambiarse y picos para sacar los adoquines". "Yo no los voy a llamar manifestantes", ha asegurado. "¡Que no son gamberradas, de verdad! ¡Es terrorismo, coño! Terrorismo callejero", añadía Eduardo Inda, muy alterado.

La presentadora ha mantenido su argumento y ha explicado que aunque ella es una "absoluta defensora del derecho a la manifestación y a la libertad de todas las personas", cree que estaba "preparada desde el principio". "Yo invito a los que ahora quieran manifestarse de forma pacífica que no vayan, que la hagan de otra manera", agregó, dejando clara su postura.