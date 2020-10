Ana Rosa Quintana muy crítica con la actitud de Pablo Iglesias frente al rey: "Es la gamberrada"

Este lunes, Pablo Iglesias se convirtió en uno de los protagonistas del acto como celebración del Día de la Hispanidad. La imagen del líder de Podemos saludando a Felipe VI en traje y con una mascarilla reivindicativa recorrió los medios de comunicación de todo el país. De esta manera, la primera visita del político a la Fiesta Nacional se ha convertido en lo más comentado de la semana.

Es por esto por lo que, este martes, 'El Programa de Ana Rosa' ha analizado el comportamiento de Iglesias y lo han puesto en el centro de la mesa política, ya que, además de presentante ante la corona, habló con el presidente del Supremo y regaló algunos momentos muy polémicos.

Ana Terradillos ha sido la primera en comentar la actitud de Iglesias. "No se puede estar cuestionado todo el día las instituciones. No puedes estar todo el día cuestionando la labor de los jueces, no puedes estar todo el día la labor de los policías...", ha declarado muy enfadada. "O te crees donde estás o no te lo crees, o me creo que estoy aquí y defiendo cosas sensatas o me voy, pues ellos igual", ha añadido.

No obstante, Ana Rosa Quintana ha salido en defensa de Iglesias, ya que considera que "ayer era uno más". "Se quejan en Twitter. Ayer estuvieron donde tenían que estar y cómo tenían que estar", ha opinado, dando por acertado el comportamiento del vicepresidente del Gobierno.

Además, ha seguido hablando a su favor y ha reconocido que no hizo nada por lo que criticarle. "Eso sí, ahora ya no va a Vallecas, se va a su chalet y tiene todo el derecho del mundo y me parece estupendo", ha sentenciado la presentadora del espacio de Telecinco.

"Es contradictorio", exclamaba Eduardo Inda desde el otro lado de la mesa de debate. "Que tu digas que te dan asco los dirigentes políticos que viven en casoplones en las afueras de Madrid y que te vayas a un casoplón... Eso es impresentable. Y cuando tienes tanta pasta como Pablo Iglesias, lo que tendrías que hacer es llevar unos zapatos desgastados", ha asegurado Inda muy irónico. "Que no te cree nadie, que eres un pastoso", ha conlcuido, refiriéndose a Iglesias.

La critica de Ana Rosa

Por otro lado, Terradillos no se ha mostrado de acuerdo con la periodista, dado que no consideraba oportuno acudir con una mascarilla reivindicativa a un acto como este. "Después tienen un mensaje...", ha afirmado. Sin embargo, en este asunto la presentadora si se ha mostrado más crítica: "Al final estaban allí, es la gamberrada lo de me voy a poner una mascarilla porque mi público necesita un gesto".