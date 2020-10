Ana Rosa Quintana lanza una pulla a Juan González Armengol: "Cómo te lo tenías callado, eh"

Este lunes, Juan González Armengol, ha realizado una conexión en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de su nuevo puesto como viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y para analizar la situación actual de la pandemia, además de las medidas que se aplicarán para combatir contra la covid-19 cuando llegué el frío.

Sin embargo, antes de dejar arrancar a Armengol, la presentadora ha aprovechado para felicitarle por su cargo. "Cómo te lo tenías callado, eh. Estuviste aquí y al poco tiempo salió la decisión", le reprochó Ana Rosa Quintana entre risas. "Bueno, fue una decisión del Consejo de Gobierno", le contestó.

Esto se debe a que el médico asistió al espacio de Telecinco como tertuliano para criticar la gestión de los políticos y, horas después de su visita, se confirmó su nuevo cargo en el equipo de Isabel Díaz Ayuso.

"¿Sabes en lo que te has metido? ¿Eres consciente?", insitió la periodista, provocando una sonrisa en el rostro del experto. "No lo sé todavía, lo que hemos vivido ha sido muy duro, es una revolución para cada uno de nosotros, tengo que agradecer al Consejo de Sanidad y a la presidenta de la Comunidad de Madrid", le aseguró él. "Por lo menos Juan González Armengol, más que médico es un gran especialista. Es que no está mal que quien lleve las cosas sean unos grandes técnicos", ha arremetido la presentadora.

Armengol muestra admiración por sus compañeros

Sin embargo, acto seguido, Armengol ha vuelto a ponerse serio para contestar a la presentadora y hablar de los rebrotes que se están produciendo en al capital. Asimismo, el especialista ha comentado cómo ha comenzado su trabajo y cómo se encuentra en su actual puesto: "De momento me siento muy a gusto, la gente que hay aquí es estupenda,sabe muchísimo, estoy aprendiendo mucho y aportaremos todo lo que sea necesario".