Ana Rosa Quintana enmudece a Almeida tras proponerle nombres para 'el toque de queda': "A su p... casa"

Este viernes, la situación generada por la pandemia en la Comunidad de Madrid ha vuelto a ser lo más comentado en 'El Programa de Ana Rosa', en concreto por el posible establecimiento del toque de queda. Es por esto por lo que José Luis Martínez Almeida ha realizado una conexión en directo con Ana Rosa Quintana para analizar las medidas sanitarias que se van a llevar a cabo.

Nada más comenzar, el alcalde ha asegurado que acatará todo lo que recomienden las instituciones médicas y, además, ha reconocido que está a favor de cerrar el ocio nocturno. Acto seguido, al reflexionar sobre el toque de queda, ha comentado que no entiende por qué el Gobierno no tiene marcada una hoja de ruta legal, lo que podría dificultarles establecer dicha medida:"Es disparatado que legalmente no tengamos el marco jurídico en el que nos movemos".

"No hay vocación para dar solución a una cosa que es urgentísima", ha añadido. "El gobierno de la nación tiene que entender que no puede ir a un Consejo de Salud sin un informe jurídico sobre la mesa", ha declarado, mostrándose muy indignado con la actitud del gobierno.

Además, Almeida ha afirmado que pretende limitar la vida nocturna para frenar el mal comportamiento de algunos jóvenes: "Somos partidarios de tomar medidas de restricción". Asimismo, ha explicado que quieren llevar a cabo está medida "porque dos tercios de los contagiados son entre 15-20 años y se produce en consecuencia del horario nocturno". "La policía ha intervenido ya en numerosas fiestas nocturnas o botellones", ha agregado.

"Hay que establecer medidas de restricción de ciertos horarios. La hostelería y restauración no son los focos de contagio y su mantenimiento es muy importante para todas las personas que pasean por la calle", ha concluido.

La propuesta de Ana Rosa

Ante sus declaraciones, la presentadora le ha preguntado por cómo llamarán finalmente a esta medida, dado que "ya le han puesto muchos nombres": "'Confinamiento nocturno', 'Medida Cenicienta', eso se me ocurre a mí, como la Cenicienta que tienen que volver a las doce a casa o 'A las 12 todos a su puta casa'... ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento y lo qué cree que se puede hacer legalmente?", apuntó, enmudeciendo al político, quien acabó riéndose algo incómodo.